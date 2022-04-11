В МИД Венгрии подтвердили готовность платить за газ в рублях

Коротченко разъяснил ответ России на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО для России такая же угроза, как и вступление Украины в альянс», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее издание The Times сообщило, что Хельсинки и Стокгольм подадут заявки на вступление в НАТО уже летом.

«На территории этих стран будут размещаться системы вооружения, нацеленные на Россию. Вся инфраструктура, а также военная промышленность Финляндии и Швеции, будут интегрированы в единый контур возможностей НАТО», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В случае, если это действительно произойдет, России необходимо делать ставку на сдерживание и предупреждение возможных угроз. Для этого следует размещать тактическое ядерное оружие в войсках Западного военного округа, на Балтийском и Северном флотах. Это позволит ограничить наступательные возможности альянса», – добавил собеседник.

«В данном случае мы никому не угрожаем, а защищаем себя. Учитывая, что страны НАТО обладают преимуществом и в обычных системах вооружения, и в суммарной численности армии, парировать эти угрозы мы можем только исходя из такой тактики», – подчеркнул он.

«Единственный выход в данной ситуации – поступление в войска тактического ядерного оружия, его развертывания и нацеливания на те страны НАТО, от которых будет реальная военная угроза», – рассказал Коротченко.

«Вести переговоры с ними бесполезно. В нынешней международной военно-политической ситуации никакие возражения, позиции России значения не имеют. Нам надо отвечать контрсиловыми акциями», – резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.

Ранее СМИ сообщали, что решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО власти Финляндии могут принять в мае.

Напомним, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет радо видеть Финляндию в своих рядах и обеспечит ей возможность быстрого вступления.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений. Кроме того, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Финляндия рискует повторить ошибку Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД