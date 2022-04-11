В Госдуме призвали наказать осквернителей памятника Советскому воину-освободителю в Берлине

Депутат Олег Матвейчев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу в связи с осквернением в Берлине памятника советскому Воину-освободителю.

«Господин Шольц! В Германии нацистами осквернен памятник советскому Воину-освободителю, что лишний раз показывает лживость утверждений о том, что «на Украине нет нацизма», – говорится в обращении депутата, текст которого поступил в газету ВЗГЛЯД.

Матвейчев является депутатом от Кемеровской области, он подчеркнул, что в ФРГ осквернен памятник его земляка Николая Масалова из Кузбасса. Он отметил, что подвиг Масалова – не легенда, а реальная история, которая была документально зафиксирована.

«30 апреля 1945 года, во время боев за взятие аэродрома Темпельхоф перед самой артподготовкой, Масалов услышал детский плач и добился разрешения спасти ребенка, который, безусловно, погиб бы при артподготовке. Когда Николай Масалов добрался до места, то обнаружил трехлетнюю немецкую девочку, которая плакала над телом матери, убитой в спину самими эсэсовцами. (…) Масалов, рискуя собственной жизнью, спас эту немецкую девочку, впоследствии стал почетным гражданином Берлина, а его подвиг был увековечен в мемориале в берлинском Трептов-парке, потому что он стал настоящим символом гуманного отношения русских к немцам», – рассказал депутат.

«Для вас и для всей Германии дело чести не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма. (…) Ваш долг – найти преступников, которые это совершили», – призвал Матвейчев Шольца.

Напомним, военный мемориал исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z.

Посольство России в Германии направило ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении мемориала.

Позже посольство сообщило, что с советского мемориала в Трептов-парке в Берлине удалены все оскорбительные надписи.