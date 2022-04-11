Кремль анонсировал встречи Путина в Амурской области с Лукашенко, Рогозиным и главой региона Орловым

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Благовещенск и на космодром Восточный 12 апреля проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Путин] в конце суток отправится в Благовещенск. Рабочая поездка в Амурскую область запланирована на завтра. Будет посещение космодрома Восточный, где Путин встретится с президентом Белоруссии Лукашенко. Они ознакомятся с тем, как обстоят дела на космодроме, будет награждение летчиков-космонавтов, и будет предусмотрена также беседа с рабочими», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, кроме того, запланирована двусторонняя беседа президентов, по итогам которой они пообщаются с представителями СМИ.

«Президент также, будучи в Благовещенске, отдельно пообщается с губернатором Орловым и с руководителем Роскосмоса Рогозиным», – добавил Песков, уточнив, что в среду Путин продолжит работу уже в Москве.

В ответ на уточняющий вопрос о формате встречи представитель Кремля отметил, что планируется двусторонняя встреча без делегаций. Подписание документов также не запланировано, заключил Песков.

Ранее в понедельник Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров на Дальнем Востоке обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки.