НОМ опроверг информацию о некорректной пломбировке ящиков при выездном голосовании

Мониторинговая группа НОМ провела проверку сообщением о том, что при проведении выездного голосования в Новгородской области якобы ящики для голосования, по словам автора заявления, «не опломбированы, а соединены техническими хомутами». НОМ выяснил, что эта информация, задуманная в контексте нарушений на «пеньковом голосовании», является провокацией.

«Во-первых, ранее в телеграмм-канале НОМ мы заблаговременно размещали информацию о том, что территориальные избирательные комиссии Демянского и Боровичского муниципальных районов приняли решение об использовании дополнительных форм голосования на выборах глав Полновского и Прогресского сельских поселений», – говорится в сообщении на сайте НОМ.

Сообщается, что «решение было принято в соответствии с пунктом 1.4 Постановления ЦИК России от 22.12.2021 N 75/637-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд».

Выездное голосование было организовано с целью того, чтобы предоставить возможность проголосовать для тех избирателей, которые проживают на удаленных территориях, все участники выборов об этом были проинформированы.

Также в НОМ отметили, «что касается якобы «не оформленного» ящика для голосования, то мониторинговой группой была проведена проверка, а именно запрошен акт по итогам опломбировки переносных ящиков, который установил тот факт, что она была своевременно опечатана.

«В условиях допустимого дискреционного правового регулирования данного вопроса правоприменителю следует ориентироваться на использование наиболее оптимальных образцов пломб, содержащих номерной шифр и представленных в виде хомута. Однако в силу устоявшейся практики правоприменения законодатель не запрещает использование иных возможных аналогов (в том числе, даже сургуча и нити) в том случае, если эти аналоги функционально обеспечивают сохранность ящиков для голосования и не допускают возможности снять или открыть верхнюю крышку ящика для голосования, не повредив защитные средства», – прокомментировал ситуацию федеральный координатор НОМ Алексей Песков.

Таким образом, нормативное регулирование этого вопроса не предусматривает жестких требований к определенному виду пломб и формату опечатывания, сообщили в НОМ.

«Самая главная задача пломбы – создать гарантии для того, чтобы ящик нельзя было вскрыть, не повредив ее. Кроме того, по итогам проверки выяснилось, что ящик был также опечатан бумажной лентой с печатью и подписями членов комиссии - это также указывается в акте. Мы видим, что в данном случае ящик для голосования был надежно защищен. А информация, появившаяся в сети, прямо указывает на то, что распространяемое сообщение – провокация, нацеленная на подрыв доверия к выборам», – прокомментировал инцидент Песков.

Председатель НОМ, член СПЧ Александр Брод отметил, что на выборах в Новгородской области наблюдается типичная недобросовестная технология дезинформирования СМИ и общественности.