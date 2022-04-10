Медведь напал на жителя острова Итуруп

Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России

Противостояние России используется странами Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. Такая политика схожа с круговой порукой и тот, кто рискует бросить ей вызов, сталкивается с «дилеммой заключенного», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артемий Атаманенко.

«Текущая коллективная политика европейских стран имеет много общих черт с круговой порукой. «Правила игры» задаются рядом ключевых стран, на первое место среди которых вышла Германия, а их несоблюдение грозит публичным остракизмом», – считает член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.

Политолог пояснил, что как правило, мы наблюдаем ситуацию простой «дилеммы заключенного». «К примеру, Сербия открыто заявляет о том, что на нее оказывается колоссальное давление, чтобы принудить присоединиться к санкциям против России. Стоит отметить, что в случае стран, которые оказывают минимальное влияние на общеевропейскую и общемировую политику, ситуация действительно патовая: даже нейтралитет грозит неприятием одной из сторон противостояния», – указал собеседник.

Атаманенко помнил, что ранее наиболее ярые сторонники санкционной политики уже осуждали президента Франции Эммануэля Макрона за его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Здесь раскрывается фундаментальный фактор такой солидарности: Россия и противостояние ей используются во внутренней политике стран Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную, по меркам политиков, борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. В итоге европейская политика ощущает на себе как внутреннее давление, пока что косвенное, со стороны избирателей, которые ожидают от своих политиков политической «отмены» России, так и взаимное давление разных стран друг на друга, которые в стремлении не выпасть из «Европейской семьи» мимикрируют под политические реакции друг друга», – констатирует эксперт.

По прогнозу Атаманенко, уже в среднесрочной перспективе «это может породить замкнутый круг принятия решений, разорвать который сможет лишь смена политического кадрового состава европейской власти». «Однако на данный момент такой сценарий кажется все же маловероятным», – уверен член экспертного клуба «Дигория».

Накануне Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что скоро Евросоюз исчерпает возможности введения новых санкций, «несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие».