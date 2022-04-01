СИБУР рассказал об импортозамещении в области промышленного интернета вещей

Холдинг СИБУР работает над комплексом промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки, который на 100% является технологией российского производства. Программно-аппаратный комплекс не имеет аналогов как на российском, так и на международном рынке, сообщили представители «СИБУРа».

«В текущих условиях ИТ-разработки отечественного производства приобретают дополнительную ценность. Наш комплекс промышленного интернета вещей – это на 100% российская разработка, полностью автономная от поставок импортного оборудования и ПО. Это касается как самих датчиков, так и программной IIoT-платформы. Мы рады возможности развивать отечественный рынок промышленного интернета вещей с помощью наших разработок, которые уже неоднократно подтвердили свою устойчивость и эффективность на предприятиях», – CNews Василий Ежов, владелец продукта по промышленному интернету вещей «СИБУР Диджитал».

Он отметил, что в «СИБУРе» экономический эффект от промышленного интернета вещей за последние два года составил более 120 млн рублей. «Отдельно стоит отметить, что наше решение не имеет аналогов и на международном рынке, таким образом в ряде аспектов мы существенно опережаем зарубежных коллег», – добавил Ежов.

Разработанный «СИБУРом» комплекс промышленного интернета вещей представляет собой целостное программно-аппаратное решение с удобным интерфейсом, который не требует от пользователя технической подготовки и по своей сложности не отличается от интерфейса «умного дома».

Комплекс промышленного интернета вещей позволяет полностью автоматизировать сбор данных с производственного оборудования. На аппаратном уровне он представляет собой сеть взрывозащищенных датчиков температуры и вибрации собственной разработки «СИБУРа».

Информация с датчиков передается на IIoT-платформу, которая выполняет необходимые операции по систематизации, хранению и визуализации данных для пользователей через веб-интерфейс, а также передает данные другим системам через API. Экономический эффект достигается не только благодаря автоматизации сбора данных, но за счет накопления данных для предиктивных моделей, дополнительно оптимизирующих технологический процесс.