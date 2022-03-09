Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 204 тыс. человек

Более 204 тыс. человек эвакуировались в Россию из Донбасса и с Украины, сообщили в силовых структурах.

«По состоянию на утро 9 марта границу Российской Федерации перешли свыше 204 тыс. человек, более 178 тыс. из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, власти которых объявили эвакуацию 18 февраля», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, порядка 26 тыс. человек приехали в Россию с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Республике Крым. Среди них граждане не только России и Украины, но и других стран.

В силовых структурах сообщили, что более 18,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, находятся в 271 пункте временного размещения, среди них более 9,3 тыс. детей. Жителей Донбасса принимают уже 27 регионов.

Напомним, во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.