НАТО решила гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны

Североатлантический альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

«НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины. Это будет еще более опасно, разрушительно и смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля. Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на Востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», – передает ТАСС слова Столтенберга.

По его словам, НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

Столтенберг также отметил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине, в том числе финансовую, помощь в подготовке войск и поставках оружия, а также в плане введения санкций против России.

В свою очередь латвийский президент заявил, что латыши «находятся в полной безопасности и полностью защищены, поскольку Латвия является членом НАТО, то есть каждая страна альянса придет нас защищать». По мнению президента Латвии, Россия «понимает только грубую силу, а НАТО – это самый сильный военный альянс».

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.