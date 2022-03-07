Создатель фильма «Майор Гром» объяснил «предсказание» курса валют

Режиссер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Олег Трофим сообщил радиостанции «Говорит Москва», что команда пыталась показать мир, в котором людям трудно выжить, поэтому в фильме курс доллара был по 102,10 и евро 118,71.

«Мы снимали этот фильм почти два года назад. Так как это происходит в альтернативной вселенной, в этой вселенной Петербург находился в плачевном состоянии, экономика нашего города. Мы подумали, что было бы здорово обозначить там цифру, несовместимую с реальной жизнью, какую-то страшную и дикую. Подумали, что 102 – это достаточно страшно, дико и несовместимо с реальностью. Но, как показывает практика, вроде цифра теперь есть и даже выше, но жить вроде пока еще можно. Так что... такие дела. Это просто была шутка, жалко, что она превратилась в реальность», – приводятся его слова в Telegram «Говорит Москва».

Ранее зрители заметили в картине кадр, где показано табло с «выгодным» обменом доллара по 102,10 и евро 118,71.

В понедельник рубль на валютных торгах на рынке Forex показал ослабевание к евро и дошел до исторического максимума – 150,08 рубля.