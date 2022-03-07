Кабмин утвердил правила сделок с зарубежными компаниями из недружественных стран

Правительство России утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Согласно документу российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте правительства.

Изменения необходимы, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.

Ранее правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, в него вошли США, Украина, страны Евросоюза, а также ряд других государств.