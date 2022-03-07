Минобороны России сообщило о шести взятых под контроль украинских населенных пунктах

Плющенко, Газманов и Билан призвали россиян сплотиться и гордиться страной

Российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.

«Меня зовут Евгений Плющенко! Я – русский! Я – горжусь тем, что я – РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде – Сталинграде. Выступал за Санкт – Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. 4 олимпийские медали в 4 Олимпийских Играх принес нашей родине – России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире, и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – Русские!», – написал Плющенко в своем Instagram.

Поддержал обращение Плющенко к россиянам и Олег Газманов. Он призвал поддержать российских паралимпийцев.

«У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять!», – написал Газманов в Instagram.

Призвал помнить свои корни и певец Дима Билан.

«Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное… я надеюсь, в идеальном мире должно быть так . но мы люди, в какой бы ты стране не жил! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС – цените ее! Да, мир – (планета) прекрасна, а Родина – Мать! Родина – МАМА!», – обратился к подписчикам Билан.

Между тем, во многих городах России прошел автопробег в поддержку действий российской армии на Украине.

В Екатеринбурге колонна, в которой насчитывалось около 30 автомобилей, проехала от торгового центра «Дирижабль» до улицы Репина. На некоторых машинах была наклеена буква Z, из окон развевались российские флаги. В автопробеге принял участие известный уральский гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, пишет «Коммерсант».

Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, состоялся в Краснодаре, в нем приняли участие порядка 80 автомобилей. Автоколонна с флагами РФ проследовала по центральной улице города, на автомобилях нанесены изображения символа «Z», передает ТАСС.

Также к акции присоединились Москва, Тверь, Барнаул, Казань и другие города.