Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию» Эрдоган раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры 6 марта 2022, 15:26 Текст: Кристина Цыцура

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 6 марта дал критическую оценку кампании Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей, сообщает пресс-служба Кремля. «Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», - говорится в сообщении Кремля. Президент России в ответ сообщил, что приостановка спецоперации на Украине возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России

Под Мариуполем нашли лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов 5 марта 2022, 20:48

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем. Лаборатория по изготовлению наркотических веществ найдена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, ранее там располагались базы запрещенного в России «Правого сектора*», передает РИА «Новости». При этом в соседнем освобожденном поселке найдена такая же нарколаборатория, в ней – порошки, препараты, шприцы, колбы, представляющие собой небольшой производственный комплекс. Один из военнослужащих ДНР сообщил, что эти наркотики – «причина тупости, слабоумия и отваги» украинских националистов. Ранее Минобороны России сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ 6 марта 2022, 11:23

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/

РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России. Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ. «В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости». Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция. Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника. Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км. Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым. Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре. Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену 5 марта 2022, 21:59

Фото: Кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ. «Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк. «Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости». Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк. Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере. В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР. Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни. В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек. Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания» 5 марта 2022, 23:11 Текст: Елизавета Булкина

Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания. В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины». В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину». Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене. Российская армия взяла под контроль базу украинских военных в Херсонской области 5 марта 2022, 21:12

Фото: Кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярёв

Российские военные установили контроль над базой ВСУ в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. «Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ведомство опубликовало видеозапись с базы. В числе найденных трофеев – танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, БМП, машины «Урал», склад с боеприпасами, включая мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня, фугасные снаряды. Всего было найдено более 4,5 тыс. тонн боеприпасов. Предположительно, в этом месте велась подготовка разных подразделений: морской пехоты, саперов, связистов, танкистов и артиллеристов. «На базе могло размещаться около 4 тыс. бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения», – заключили в министерстве. Ранее Минобороны сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Армия России возобновила наступление в Донбассе 5 марта 2022, 20:04

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Сегодня (5 марта – прим. ВЗГЛЯД) с 10.00 мск по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель», – сказал Конашенков. Он подчеркнул, что население обоих населенных пунктов удерживается националистическими формированиями в качестве «живого щита». Нацбатальоны воспользовались режимом прекращения огня для перегруппировки и укрепления своих позиций. «В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18.00 мск возобновлены. Подразделения российских сил выступают широким фронтом», – добавил представитель ведомства. До этого Минобороны России сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Также министерство распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин». Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса 5 марта 2022, 16:29 Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин. «Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний. По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости». «Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства. Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс. В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена 6 марта 2022, 12:00

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360». Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders. Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации». «Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino. «Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling. Эксперт: Макрон хочет стать лидером Европы в восстановлении связей с Россией 5 марта 2022, 20:31

Фото: Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Ростислав Зубков

«Поведение Макрона создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Париж стал европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее появились сообщения о том, что правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России». «Это говорит о том, что президент Макрон сохраняет надежду на скорое урегулирование кризиса вокруг Украины и на то, что потом частично можно будет восстановить экономические отношения, которые сейчас стали жертвами ситуации», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Кроме того, Макрон вряд ли хочет, чтобы накануне президентских выборов во Франции Россия стала для него дополнительной проблемой, чтобы экономические потери его страны, вызванные с санкциями и контрсанкциями, каким-то образом помешали ему во время предвыборной кампании, – предположил политолог. – Некоторые из оппонентов Макрона как раз и призывают его не спешить с антироссийскими жестами экономического характера». «Сейчас есть вещи, обязательные в рамках общей западной политики санкций, а есть – добровольные, но политически корректные, – пояснил Кортунов. – Для корпоративного пиара западных компаний выгодно демонстрировать солидарность против действий России, заявлять о своем уходе. Но на это идут далеко не все. Даже те компании, которые заявляют об уходе, могут в близкой перспективе вернуться на российский рынок, если ситуация улучшится». При этом, такое поведение Макрона – палка о двух концах, полагает эксперт. «С одной стороны, критики обвинят его в политике «умиротворения агрессора», попытке договориться с Путиным, с которым, по их мнению, в принципе уже не о чем договариваться. Но будут и те, кто поддержит его решение, так как традицией французской дипломатии всегда было поддержание особых отношений с Москвой», – считает глава РСМД. «Согласно этой логике, позиция Парижа создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Франция стала европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Россией. Думаю, что таким образом Макрон в свойственной ему манере решил выделиться среди остальных европейских лидеров», – заключил Кортунов. В субботу стало известно, что правительство Франции посоветовало своим компаниям «не спешить с уходом из России». Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на участника совещания в Елисейском дворце, на которое в пятницу вечером были приглашены представители ведущих компаний. «Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», – сообщил источник По данным ТАСС, президент Эммануэль Макрон принял руководителей 15 крупнейших компаний, ни одна из которых до сих пор не порвала связи с Москвой. Речь идет, в частности, о ведущем банке Societe generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone. Ранее ряд крупных компаний из США, Германии, Великобритании, Швеции, Японии и других стран объявили о приостановке своего сотрудничества с Россией либо о полном уходе с российского рынка. Минобороны заявило о 90 уничтоженных самолетах ВВС Украины 5 марта 2022, 20:24 Текст: Алексей Дегтярёв

С начала специальной операции на Украине российскими Вооруженными силами уничтожены 69 самолетов на земле, и еще более двух десятков – в воздухе, а также более полусотни беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. С начала операции было уничтожено 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 59 беспилотников. ПВО В субботу, 5 марта ПВО Вооруженных сил России уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотник «Байрактар ТБ-2», добавили в ведомстве, передает ТАСС. «Сегодня продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1», в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», – сказал Конашенков. Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров. Также с начала операции было уничтожено 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 59 беспилотников. До этого Минобороны России сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Также министерство распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин». Командир батальона ДНР «Спарта» Жога погиб при эвакуации людей из Волновахи 5 марта 2022, 20:33

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В субботу при эвакуации мирных жителей из Волновахи в бою погиб командир батальона «Спарта» ДНР Владимир Жога, заявил глава республики Денис Пушилин. «Сегодня (5 марта – прим. ВЗГЛЯД) в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной «Воха», – цитирует Пушилина ТАСС. Он пояснил, что командир отряда получил ранение, обеспечивая выход из города мирных жителей. «Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь», – указал глава республики. Пушилин добавил, что подписал указ о присвоении погибшему звания Героя Донецкой Народной Республики посмертно. Также руководитель республики выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», – отметил глава ДНР.



Владимир Жога – уроженец Славянска, служил в ополчении Донбасса с первых дней войны. Одним из первых встал на защиту родного города, когда ему было всего 20 лет. Там же он познакомился с «Моторолой» - первым командиром «Спарты» Арсеном Павловым. А после его смерти в 2016 году принял командование подразделением на себя. Батальон ДНР «Спарта» был создан в 2014 году, он принимал участие в боях за Славянск и Донецкий аэропорт. Путин назвал условие приостановки операции на Украине 6 марта 2022, 15:18

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии». «При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин. По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники. Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом. Путин предупредил о катастрофических последствиях закрытия неба над Украиной 5 марта 2022, 17:52

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. «Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет», – цитирует ТАСС Путина. Президент подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной. «Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть», – подчеркнул президент. Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Русские засыпали страницу Белого дома в Instagram триколорами 5 марта 2022, 17:19 Текст: Валентина Григоренко

Российские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США россияне оставляют множество комментариев в поддержку России. « Россия, вперед!» – написал один из пользователей на странице Белого дома в Instagram. «Руки прочь от России! Русские не сдаются!», – отметил еще один пользователь. «Мы гордимся, что мы русские», – написал комментатор. Большинство пользователей оставляют под постами смайлы в виде триколора. Помимо этого, многие писали строчки из знаменитого стихотворения Е. А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» Некоторые пользователи в комментариях цитируют президента России Владимира Путина. «А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия», – процитировал Путина один из пользователей под постом, размещенным в аккаунте Белого дома. Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении. СМИ сообщили о планах Вашингтона эвакуировать Зеленского в Польшу 5 марта 2022, 23:31 Госдепартамент, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план эвакуации президента Украины в Польшу, сообщило издание Washington Post. «Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», – сообщил один из собеседников издания. Он уточнил, что в числе прочих вариантов рассматривается возможность, при которой Зеленский создаст «правительство в изгнании» в Польше. При этом Запад готовится оказывать ему помощь и уже сейчас «закладывают основу» для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, передает ТАСС. Источник издания добавил, что правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих. Однако США и союзники все еще с осторожностью относятся к открытой поддержке украинского сопротивления, чтобы «не втянуть страны – участницы НАТО в прямой конфликт с Россией», пишет The Washington Post. По данным издания, они считают, что «в глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может быть расценена как нападение со стороны альянса. При этом, по данным The Washington Post, лица стран Запада «неохотно обсуждают [со СМИ] подробные планы» этих действий, поскольку они «основаны на военной победе России». Отмечается, что администрация США рассматривает дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше. В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».