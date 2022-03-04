Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья

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4 марта, пятница | Последнее обновление — 21:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы?
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Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья
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На приднестровском участке молдавско-украинской границы подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, сообщают СМИ Приднестровья.
«Взрыв зафиксирован на территории Украины вблизи села Павловка (Украина) и поселка Первомайск (Приднестровье) на железнодорожном мосту через реку Кучурган», – цитирует сообщение агентства «Новости Приднестровья» ТАСС.
Взрыв повредил опору моста, теперь сооружение провисло и непригодно к эксплуатации.
Между тем Telegram-канал «Sputnik Молдова» сообщил, что это уже второй случай подрыва моста.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России
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Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.
«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.
Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.
В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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Украинские войска нанесли удар из «Точки-У» по штабу «Азова» в Мариуполе
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Украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе, более 20 боевиков уничтожены, заявила народная милиция ДНР.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.
«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У». В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
В США ответили на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН
США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы не видим, чтобы это происходило», – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и это право не отъемлемо, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения России из Совета.
«Мы сфокусированы на изоляции РФ», – отметила представитель Белого дома.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
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В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».
Российские военнослужащие взяли под охрану объекты станции и прилегающую территорию. В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», – сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.
Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Прибывшие на АЭС пожарные потушили возгорание, станция работает в штатном режиме. «Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», – сказал представитель оборонного ведомства.
Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате [президентом Украины Владимиром] Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – добавил он
На брифинге Конашенков рассказал о продолжении наступления войск ЛНР и ДНР.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Ямполь – Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск», – сказал он.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина», – добавили в МО.
По данным ведомства, ВС России уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», – сказал генерал.
Кроме того, российские войска уничтожили 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
Флагман ВМС Украины затоплен в порту Николаева
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Украинские военные моряки затопили в порту Николаева флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный», говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.
«Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как заявили в центре про затопление корабля: «Так нужно». Центр утверждает, что при необходимости корабль «быстро поднимут и восстановят». Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины опубликовал в соцсети Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.
По данным УНИАН, фрегат находился в порту Николаева на ремонте и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.
В середине января «Укроборонпром» сообщал о заключении контракта с минобороны Украины на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».
«Гетман Сагайдачный» – сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3650 тонн. Закладывался как «Киров», построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что «Гетман Сагайдачный» планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.
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США назвали условие отмены новых санкций против России
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Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные «Джавелины»
Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники, пишет РИА «Новости».
Также на трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин». Демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ролике запечатлен полет беспилотника с камеры самого аппарата, работа системы наведения и последовавший авиаудар.
«Орион» («Иноходец») – российский средневысотный БПЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух – земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки БПЛА – до 250 кг.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Также войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка, продолжено сужение кольца окружения под Мариуполем, взят под контроль завод имени Ленина.
Самолет с россиянами на борту задержан в арктической части Канады
Чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в арктической области Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Алгабра.
«Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа (город в регионе Северо-Западные территории)», – приводит слова чиновника ТАСС.
Министр не уточнил, сколько человек находятся на борту и когда именно воздушное судно было задержано, но добавил, что это связано с антироссийскими санкциями. 27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.
По информации телеканала CBC, самолет с двумя россиянами на борту был задержан 1 марта. Как сообщается, россиянами оказались члены арктической экспедиции, направлявшиеся в населенный пункт Резолют. Самолету запрещено покидать Йеллоунайф до окончания проверки на предмет нарушения запрета канадских властей на полеты.
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В среду Канада расширила санкционный список против России из-за событий на Украине. В тот же день Канада ввела санкции против ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти. Оттава также запретила входить в порты Канады имеющим отношение к России судам.
В прошлую пятницу Оттава включила в санкционные списки 27 российских финансовых институтов и пять компаний и организаций, в том числе ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром и Транснефть. Кроме того, в санкционные списки Канады вошли 382 гражданина России . 23 февраля Канада объявила о введении экономических санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Украинский олигарх найден мертвым в Британии
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В графстве Суррей в Великобритании в своем доме обнаружен мертвым украинский миллиардер Михаил Уотфорд (настоящая фамилия Толстошея).
Полиция Суррея сообщила, что тело 66-летнего олигарха было найдено в понедельник недалеко от Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом, к западу от Лондона.
«Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу Портнолл Драйв, Вентворт», – сообщили в полиции изданию The Guardian.
Британские правоохранители на данном этапе расследования не считают смерть подозрительной. Журналисты британских СМИ также назвали смерть олигарха «необъяснимой, но не подозрительной».
The Sun предполагает, что душевное состояние Уотфорда могло пошатнуться из-за спецоперации России на Украине, передает «Царьград».
В свою очередь Daily Mail отмечает, что олигарх заработал состояние на нефтяных и газовых доходах и развивал свой бизнес в Британии. При этом с Украины он уехал, сменив фамилию.
Уотфорд приобрел дома на Итон-сквер в Белгравии, в центре Лондона, особняк стоимостью 18 млн фунтов стерлингов в Вирджиния-Уотер, графство Суррей. Рд объектов недвижимости в Вентворте он приобрел недавно.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС
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Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС, Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
«Премьер-министр [Джонсон] поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезной ситуации на Запорожской АЭС», – приводит текст сообщения ТАСС.
На Даунинг-стрит также добавили, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента. «Премьер сказал, что он созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы, <…> Соединенное Королевство немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», – отмечается в заявлении.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Вопреки этому президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту.
Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Канцлер Германии: Вступление Украины в НАТО не обсуждается
Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Канцлер добавил, что этот вопрос и сейчас не обсуждается.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», – передает РИА «Новости» заявление министерства.
Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит «неопределенность» для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.
Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.
Министерство торговли США также подтвердило южнокорейской стороне, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями» из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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