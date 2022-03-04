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Путин гарантировал надежную связь с Калининградской областью с помощью морского транспорта
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Морской транспорт гарантирует надежную связь Калининградской области с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».
«Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, а это означает, что при любом развитии событий будут обеспечены достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что как бы тяжело ни было «мы продолжим развитие, в том числе транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке», сообщает РИА «Новости». «Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке», – сказал он.
Путин принимает участие в церемонии по видеосвязи. Мероприятие проходит в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Флаг поднимет капитан судна Александр Вангонен. В пятницу на паром планируется завезти первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга - Балтийск.
Судно построено по заказу и за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт». Строительство велось Невским судостроительно-судоремонтный заводом в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.
Паром предназначен для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других грузов, включая опасные, до 30 рефконтейнеров. Длина судна 199,9 м, ширина 27 м, осадка 6 м, экипаж 22-36 человек, скорость хода до 16,5 узлов.
До конца 2022 года флот, занятый на переправе Усть-Луга – Балтийск, пополнит и паром «Генерал Черняховский», строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт». Ввод в эксплуатацию двух новых паромов, подпадающих под понятие зеленого судоходства, позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области. Сейчас паромной линии осуществляется двумя судами – «Амбал» и «Балтийск».
Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
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Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости».
По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене».
Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России
Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».
Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов.
«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении.
Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.
«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.
Текст размещен в думской электронной базе.
«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке.
Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства».
«Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС.
Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.
Путин объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева
Президент России Владимир Путин по телефону аргументированно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону существенную роль неонацистов в государственной политике Киева, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», – сказано в сообщении.
Также Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации»
Ранее сообщалось, что Макрон также обсудил ситуацию на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Путин заявил о продолжении развития России
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.
«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – передает ТАСС слова президента на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».
Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».
По словам Путина, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Россией наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены.
«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», – сказал Путин.
«Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи», – подчеркнул президент России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.
«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.
«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».
«Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.
Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.
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ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71%
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%.
Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%.
Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %.
Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%.
Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Путин заявил, что горд быть частью сильного многонационального народа России
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Президент России Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего и сильного народа России.
«Я – русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня – Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», – цитирует его ТАСС.
Глава заявил, что нельзя перечислить все 300 национальных и этнических групп России, он горд быть часть «могучего, сильного, многонационального народа».
«Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», – добавил глава государства.
Эти слова Путин произнес на совещании с постоянными членами Совета безопасности после того, как объявил
о подписании указа о присвоении звания Героя России старшему лейтенанту Воздушно-десантных войск Нурмагомеду Гаджимагомедову.
Путин поздравил Горбачева с 91-летием
Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву.
Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990).
США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил
США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром.
По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва.
«Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе.
Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».
Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ.
«Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.
Макрон обсудил по телефону ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV.
Разговор с Путиным продолжался полтора часа, сообщают СМИ. По данным AFP, после беседы с главой российского государства Макрон поговорил с Зеленским, передает РИА «Новости».
«Президент республики и его российский коллега говорили сегодня утром в течение полутора часов», — рассказал Кастекс в эфире телеканала «Тэ-эф-1». «Макрон и Путин затронули, в частности, гуманитарные вопросы», — отметил премьер, сообщает ТАСС.
В предыдущем разговоре 28 февраля Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.
Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине
Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора призвал французского коллегу Эммануэля Макрона поучаствовать в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации из Украины иностранных граждан. При этом российский лидер сообщил о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики удерживают в заложниках.
«Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», – отмечается в сообщении.
Также Путин акцентировал внимание на том, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.
«Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнули в Кремле.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Путин обсудил с Мадуро ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Мадуро выразил твердую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-венесуэльского стратегического партнёрства, ход реализации совместных проектов», – сказано в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.