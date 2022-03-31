Песков заявил о непонимании в США стиля работы Кремля

США смягчили санкции против российских минеральных удобрений

Соединенные Штаты спустя месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Соответствующая лицензия опубликована управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Новая генеральная лицензия от 24 марта фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами, пишет «Коммерсант».

Так, решение США можно считать важным сигналом. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», – отмечают эксперты.

Отмечается, что причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России.

Согласно источникам издания, среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.

При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.

При этом некоторые эксперты выразили мнение, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.

Уточняется, что в США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро – для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей из России – 17,2%.

По информации экспертов, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.

Тем не менее один из источников издания не исключает, что сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Таким образом произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть – девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.

Как подчеркнула руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены прежде всего в наиболее чувствительных сферах.

«События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому это решение может быть изменено так же легко, как и принято», – резюмировала она.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.

Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.

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