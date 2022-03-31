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Песков заявил о непонимании в США стиля работы Кремля
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину якобы «докладывают не все». Он указал, что в Вашингтоне не понимают, как работает Кремль.
Блинкен заявил, что советники Путина якобы не говорят ему правду. Также директор по коммуникациям Белого дома заявил, что у Вашингтона есть информация, что российский президент якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными.
«К нашему сожалению – и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность – получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений и они не понимают стиль нашей работы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что это беспокоит, поскольку такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».
Ранее президент США Джо Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях
Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ход переговоров по Украине и оплату за газ в рублях.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле», – говорится на сайте Кремля.
Кроме того, президент России дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. «Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», – добавили в Кремле.
Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров.
Напомним крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
В России объяснили жалобы Пентагона на невозможность дозвониться в Минобороны
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«Если американцы не дозвонились до нашего МИД и Минобороны, то они, наверное, и не хотели дозвониться. Они просто демонизируют образ России в СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления Пентагона о том, что они не могут дозвониться до своих российских коллег.
«Контакты с Соединенным Штатами Америки и другими странами, которые входят в блок НАТО, у нас есть, все о них знают. Существуют каналы специальной связи, а также военные атташаты при посольствах. Можно обо всем договориться, было бы желание», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению эксперта, цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, – это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – заключил он.
Иную оценку заявлениям Пентагона дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что «никакой практической целесообразности ведения переговоров с руководителями Пентагона сейчас нет».
«Сегодня усилия российского военного командования сосредоточены на специальной военной операции. Целесообразности вступать в переговоры с американскими военными как с политической, так и с военной точки зрения, нет. Поэтому все их звонки игнорируются», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он посетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.
«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», – сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Кроме того, США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине. По словам Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизирует обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
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Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг, пишут СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщает, что Совет нацбезопасности Белого дома велел подготовить санкции, но ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий, передает РИА «Новости».
В минфине отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». Также WSJ пишет, что «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО».
Сейчас идея санкций против «Лаборатории Касперского» отложена. Белый дом рассматривает варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики», пишет издание.
Напомним, Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».
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Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры
В России с 2025 года запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Эта мера вводится «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», говорится в указе президента, передает ТАСС.
Устанавливается, что с 1 января 2025 года «органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».
Также в России с 31 марта вводится запрет на покупку иностранного ПО для объектов КИИ.
«Постановляю установить, что с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», – отмечается в указе.
Ранее СМИ сообщали, что госзаказчики якобы могут получить право на использование нелицензированных в России версий ПО иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Захарова оценила неготовность США стать гарантом безопасности Украины
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что США пока не готовы говорить конкретно о возможности стать гарантом безопасности для Украины.
«А вот это прекрасно. Еще есть вопросы, кто за войну?» – заявила Захарова в Telegram. Она указала, что «став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране». Однако, по ее словам, «в планы американских либеральных демократов это не входит». «Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», – говорится в сообщении.
Напомним, директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов выступить с заявлением о возможных гарантиях безопасности Украине. Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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США смягчили санкции против российских минеральных удобрений
Соединенные Штаты спустя месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Соответствующая лицензия опубликована управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Новая генеральная лицензия от 24 марта фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами, пишет «Коммерсант».
Так, решение США можно считать важным сигналом. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», – отмечают эксперты.
Отмечается, что причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России.
Согласно источникам издания, среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.
При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.
При этом некоторые эксперты выразили мнение, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.
Уточняется, что в США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро – для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей из России – 17,2%.
По информации экспертов, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.
Тем не менее один из источников издания не исключает, что сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Таким образом произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть – девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.
Как подчеркнула руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены прежде всего в наиболее чувствительных сферах.
«События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому это решение может быть изменено так же легко, как и принято», – резюмировала она.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
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США добавили еще 73 самолета в перечень нарушителей мер экспортного контроля
Минторг США добавил еще 73 самолета в перечень нарушителей мер американского экспортного контроля в отношении России, сообщило агентство Bloomberg.
По информации агентства, ведомство также исключило из перечня 12 самолетов, которые разрешили вернуть владельцам в страны-партнеры, передает ТАСС.
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, а также ввело новые требования по лицензированию определенных самолетов или запчастей. В результате любой самолет, произведенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.
Ранее Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.
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США отказались идти на риск прямого конфликта с Россией ради Украины
Вашингтон не собирается принимать решений, которые могут привести к прямому конфликту России и США, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Бедингфилд спросили о возможности передачи Украине истребителей. Она ответила, что глава американского государства Джо Байден «говорил много раз», что «не ищет прямого конфликта США и России». По ее словам Байден «не будет принимать решений, которые бы привели к таковому». Бедингфилд сказала, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен. Она пояснила, что Украине передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков». Зеленский заявлял, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
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Лавров указал на расхождение слов и дел у США
Заявления американской стороны нередко расходятся с ее поступками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о словах президента США Джо Байдена о том, что Россия должна доказать состоятельность своих предложений о снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях.
«Не могу думать и фантазировать за президента США Джо Байдена, как и не могу фантазировать за госсекретаря Энтони Блинкена. Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое», – цитирует Лаврова ТАСС.
Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
В среду ведомство сообщило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что план заключался в том, чтобы заставить Киев сконцентрировать силы и ресурсы на этих направлениях, после чего использовать силу ВС России для освобождения Донбасса.
Путин и Шольц обсудили ход российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле.
«Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».
Напомним, Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжили обсуждение ситуации на Украине.
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Путин подал декларацию о доходах
Президент Владимир Путин уже подал декларацию о своих доходах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».
Напомним, декларации о доходах необходимо подавать в срок до 1 апреля.
Ранее в Госдуме опровергли отказ от публикации деклараций о доходах депутатов.