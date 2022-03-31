В Кремле не предпринимали шагов по заявлениям Южной Осетии о планах стать частью России

Проживающие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию

Проживающие во Франции россияне и белорусы заявили об ограничениях или блокировкой своих счетов и инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку.

Проживающие во Франции россияне и белорусы в последние дни сталкивались с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Они рассказали о французских банках Sociеtе Gеnеrale (SG), CIC и BNP Paribas, из-за работы которых русскоговорящие клиенты в данный момент не могут переводить деньги между своими счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои карты, пишет РИА «Новости».

В связи с этим инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку. В данный момент ее подписали более 1300 человек.

«Мы, резиденты и граждане Франции, имеющие российское и белорусское гражданство, столкнувшиеся с массовым ограничением или блокировкой своих счетов в SG, CIC и некоторых других банках, а также сочувствующие им резиденты и граждане Франции, обращаемся к руководству SG, банку Франции, и министерству экономики и финансов (так как не знаем, кем именно принято это решение) с просьбой прекратить вопиющую дискриминацию по национальному признаку», – говорится в петиции.

В тексте подробно описана ситуация, в которой людей фактически оставили без средств к существованию. Граждане Франции призвали администрацию банков принимать решения в соответствии с регламентом совета Европейского союза 2022/328 от 25 февраля 2022 г., статья 5b, параграф 2, согласно которой, они не попадают под санкции.

«И, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено», – отмечается в тексте петиции.

Кроме того, столкнувшиеся с этими проблемами россияне создали чат в Telegram, где делятся новостями и обсуждают пути решения проблемы.

Так, одна из пользователей под ником Ludmila рассказала, что позвонила в SG, где ей сказали, что «это связано с тем, что я русская, и они будут оперативно это решать в течение дня».

«У меня у сына тоже SG. Моя мама сделала ему перевод 27 февраля из России на его французский счет, денег до сих пор нет, банк говорит, что денег не получили, и следов никаких нет», – сообщила Anna Anna.

Другая участница чата Natella добавила, что «деньги из России вы не можете получать, как и, собственно, отправлять». Далее «2) операции между французскими банковскими счетами доступны. 3) если вы работаете, зарплата будет приходить. 4) спросила про возможную блокировку. На это мне сказали, что все будет известно через неделю-месяц», – пишет она.

При этом клиентка SG, живущая и работающая в Париже, рассказала, что накануне днем получила на счет зарплату, однако уже вечером она обнаружила, что деньги исчезли со счета. «Когда сегодня утром я позвонила в свой банк, сотрудница очень удивилась и пообещала, что они разберутся и со мной свяжутся», – сообщила она.

Проживающая во французской столице россиянка на условиях анонимности сообщила агентству, что у нее есть карты в трех местных банках и проблем с ними не возникало. «В прошлый понедельник получила перевод из России 4,5 тыс. евро, все работает, перевод был отправлен в субботу», – сказала она.

Собеседница агентства предположила, что россияне столкнулись со сложностями, возможно, из-за проблем с логистикой банка и дочерними банками. Женщина связалась с директором своего банка, которая ее заверила, что все нормально и проблем со счетами у россиянки не возникнет.

При этом на запрос издания в банке Sociеtе Gеnеrale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы. «Применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций», – сообщила представитель пресс-службы банка Флоранс Амфу.

Отмечается, что в других банках – BNP Paribas и CIC – на запросы агентства не ответили.

Ранее молодежный совет при уполномоченном по правам человека в России выразил осуждение за дискриминацию русскоязычной молодежи и студентов за границей.