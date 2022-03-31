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В Кремле не предпринимали шагов по заявлениям Южной Осетии о планах стать частью России
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В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по присоединению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что он пока не может выразить «никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», передает РИА «Новости».
Ранее глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России. В Госдуме также назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
Вместе с тем Грузия назвала «не имеющими юридической силы» планы Южной Осетии войти в состав России.
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Власти Грузии назвали число въехавших в страну россиян с 24 февраля
В период с 24 февраля по 20 марта в Грузию въехало 35 тыс. 28 граждан России, выехало 20 тыс. 733, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В середине марта министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что «после 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года». При этом, по его словам, уже выехали 17800 граждан России.
В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Созар Субари назвал «неприемлемыми» некоторые заявления украинских руководителей, которые критикуют Грузию на фоне событий в этой стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия делает максимум от своих возможностей, чтобы поддержать Украину и ее народ. Делает намного больше, чем абсолютное большинство других постсоветских стран, но почему-то заявления (с критикой) звучат только и только в адрес Грузии», – сказал парламентарий.
Он не исключил, что это связано с «особыми привилегиями», которыми пользуется в Киеве радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение».
По словам Созара Субари, оппозиционеры хотят открыть в Грузии «второй фронт».
«Полностью неприемлемо, когда политики или высокие чиновники дружественной нам страны (Украины) прямым текстом призывают нас к вовлечению в военные действия. Нам говорят (из Киева), что мы не так уж и хорошо себя ведем. Я скажу мягко – такие заявления высоких лиц дружественной страны очень неприемлемые, некорректные», – отметил он.
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.
МО: Националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом
В результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения – очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более десяти получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Мизинцев добавил, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению.
По его словам, средства объективного контроля зафиксировали нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов с 09:35 до 11:07 на сумском, а с 10:03 до 10:41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», – отметил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Накануне в ДНР заявили, что житель Ясиноватой и 12 человек из Мариуполя в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками.
Российская армия уничтожила крупную базу горючего для украинской военной техники под Киевом
Российская армия высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков добавил, что российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка», – сказал он.
По словам генерала, авиация Россия уничтожила за ночь 68 военных объектов Украины, в том числе три ЗРК «Бук-М1» и один «Оса», пишет ТАСС.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса – три «Бук-М1» и один «Оса» – одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов», – рассказал Конашенков.
Генерал отметил, что средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка
Ранее в Минобороны сообщили, что высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.
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В Южной Осетии заявили о проведении референдума о присоединении к России
Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время.
«Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев», – передает Sputnik Осетия.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.
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Грузинская оппозиция предложила криминализировать букву Z
Радикальная грузинская оппозиция выступила во вторник с инициативой криминализации в стране буквы Z, ставшей одним из символов событий на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила, что «министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с важным заявлением и призвал страны мира объявить противозаконным использование символа Z.
«Мы должны осознать, в каком тяжелом положении находится дружественная нам Украина. У парламента есть соответствующее измерение, чтобы выразить солидарность. Мы можем принять такой акт», – сказала она на сессии высшего законодательного органа.
Какой будет реакция властей, пока неизвестно.
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.
Ранее в двух землях Германии решили ввести ответственность за использование буквы Z.
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Минобороны заявило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств
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Украинские мины, сорванные с якоря, угрожают гражданскому судоходству в акватории Черного моря, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин», – цитирует его ТАСС.
Мизинцев добавил, что только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.
В понедельник в ВМС Румынии сообщили, что в Черном море засекли и обезвредили морскую мину, ее заметили в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия.
Ранее минобороны Турции сообщало об обнаружении мины в Черном море. По данным министерства, мину заметили у границы с Болгарией. Позднее ее обезвредили.
В субботу минобороны Турции подтверждало, что найденный в тот день в Босфоре предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Накануне в Турции рассказали о ситуации в Черном море из-за обнаруженной мины.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы.
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Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной
Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле, сообщила газета «Сабах».
По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в 16:08 мск, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.
Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.
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Грузия назвала «не имеющими юридической силы» планы Южной Осетии войти в состав России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге в четверг заявил, что планы Южной Осетии провести референдум о вхождении в состав России «не имеют юридической силы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он объяснил это тем, что Южная Осетия «оккупирована» после войны 2008-го.
«Неприемлем любой референдум в условиях, когда территория оккупирована, когда сотни тысяч изгнаны в результате этнической чистки и не могут вернуться в родные дома», – отметил он.
Давид Залкалиани назвал «провокационными» планы проведения референдума.
При этом он подчеркнул, что «Грузия не намерена применять силу для восстановления территориальной целостности», а также пообещал жителям Южной Осетии всяческие блага от интеграции Грузии в ЕС.
Ранее глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России.
В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
Глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России
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В случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией, выразил мнение президент республики Анатолий Бибилов.
Бибилов заявил в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК), что «Южная Осетия может войти в состав России как субъект России, я думаю, что объединение Осетии необходимо», передает «Интерфакс».
«Многие говорят, кто будет глава, президент (единого субъекта Федерации), где будет правительство, – это технические вопросы, которые можно решать, и эти решения могут быть абсолютно правильными по расположению тех или иных структур власти», – указал он, подчеркнув, что «Осетия, без сомнения, должна быть единой».
Ранее в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.
Проживающие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию
Проживающие во Франции россияне и белорусы заявили об ограничениях или блокировкой своих счетов и инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку.
Проживающие во Франции россияне и белорусы в последние дни сталкивались с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Они рассказали о французских банках Sociеtе Gеnеrale (SG), CIC и BNP Paribas, из-за работы которых русскоговорящие клиенты в данный момент не могут переводить деньги между своими счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои карты, пишет РИА «Новости».
В связи с этим инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку. В данный момент ее подписали более 1300 человек.
«Мы, резиденты и граждане Франции, имеющие российское и белорусское гражданство, столкнувшиеся с массовым ограничением или блокировкой своих счетов в SG, CIC и некоторых других банках, а также сочувствующие им резиденты и граждане Франции, обращаемся к руководству SG, банку Франции, и министерству экономики и финансов (так как не знаем, кем именно принято это решение) с просьбой прекратить вопиющую дискриминацию по национальному признаку», – говорится в петиции.
В тексте подробно описана ситуация, в которой людей фактически оставили без средств к существованию. Граждане Франции призвали администрацию банков принимать решения в соответствии с регламентом совета Европейского союза 2022/328 от 25 февраля 2022 г., статья 5b, параграф 2, согласно которой, они не попадают под санкции.
«И, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено», – отмечается в тексте петиции.
Кроме того, столкнувшиеся с этими проблемами россияне создали чат в Telegram, где делятся новостями и обсуждают пути решения проблемы.
Так, одна из пользователей под ником Ludmila рассказала, что позвонила в SG, где ей сказали, что «это связано с тем, что я русская, и они будут оперативно это решать в течение дня».
«У меня у сына тоже SG. Моя мама сделала ему перевод 27 февраля из России на его французский счет, денег до сих пор нет, банк говорит, что денег не получили, и следов никаких нет», – сообщила Anna Anna.
Другая участница чата Natella добавила, что «деньги из России вы не можете получать, как и, собственно, отправлять». Далее «2) операции между французскими банковскими счетами доступны. 3) если вы работаете, зарплата будет приходить. 4) спросила про возможную блокировку. На это мне сказали, что все будет известно через неделю-месяц», – пишет она.
При этом клиентка SG, живущая и работающая в Париже, рассказала, что накануне днем получила на счет зарплату, однако уже вечером она обнаружила, что деньги исчезли со счета. «Когда сегодня утром я позвонила в свой банк, сотрудница очень удивилась и пообещала, что они разберутся и со мной свяжутся», – сообщила она.
Проживающая во французской столице россиянка на условиях анонимности сообщила агентству, что у нее есть карты в трех местных банках и проблем с ними не возникало. «В прошлый понедельник получила перевод из России 4,5 тыс. евро, все работает, перевод был отправлен в субботу», – сказала она.
Собеседница агентства предположила, что россияне столкнулись со сложностями, возможно, из-за проблем с логистикой банка и дочерними банками. Женщина связалась с директором своего банка, которая ее заверила, что все нормально и проблем со счетами у россиянки не возникнет.
При этом на запрос издания в банке Sociеtе Gеnеrale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы. «Применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций», – сообщила представитель пресс-службы банка Флоранс Амфу.
Отмечается, что в других банках – BNP Paribas и CIC – на запросы агентства не ответили.
Ранее молодежный совет при уполномоченном по правам человека в России выразил осуждение за дискриминацию русскоязычной молодежи и студентов за границей.
В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
Референдум о присоединении Южной Осетии к России может пройти в мае – июне, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Водолацкий сообщил, что 10 апреля, «когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят». После выборов и приведения к присяге президента «он проведет эту процедуру». По мнению Водолацкого, это «займет немного времени – май-июнь», передает ТАСС.
Также эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что «жители Южной Осетии видят в России сильное государство, которое обеспечит им комфортное будущее», жители республики «мечтали жить в одной семье в составе России».
«Для них это единственный способ не переживать за своих родных и близких, за будущее детей и внуков, жить в сильном, мощном, безопасном государстве, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ», – считает Водолацкий.
Он подчеркнул, что «Южная Осетия - это не просто независимое государство, это та территория и люди, которые давно хотят быть в составе России», и «если будет проводиться референдум, то они проголосуют за это, потому что у них нет другого пути».
По его словам, инициатива президента Южной Осетии Анатолия Бибилова дает республике возможность развиваться вместе с Россией.
«Самое главное, что люди видят в России мощное, сильное государство, которое обеспечит комфортное будущее их земли, жителей Южной Осетии. Желание людей должно быть исполнено», – заключил первый зампред комитета.
Между тем Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу референдума о вхождении в состав страны, передает РИА «Новости».
«Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, шаг о вхождении в состав страны основан на «огромном желании народа вернуться в Россию». Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно «известно».
Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов.
«Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо», – добавил он.
Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.
Ранее спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время. До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.
Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.
Патрушев назвал спецоперацию на Украине «упреждающей мерой»
Россия не могла остаться в стороне, когда Киев создал серьезную угрозу жизни жителям ДНР и ЛНР, спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и упреждающей мерой, заявил Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев
«Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик… Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой», – сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве, передает РИА «Новости».
По его словам, согласно своей Конституции, Россия не могла остаться в стороне и обязана была защитить своих соотечественников. При этом, по его словам, были найдены документы с доказательством того, что Киев готовил широкомасштабную атаку и намеревался уничтожить ДНР и ЛНР.
«На нашем месте так поступило бы любое государство», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее Патрушев заявил, что сложившаяся на Украине ситуация – следствие политики Соединенных Штатов на подавление независимых государств.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Тбилиси прокомментировал решение Зеленского уволить посла Украины в Грузии
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна «сделала все на международных платформах в плане поддержки партнеров» по событиям на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы действуем полностью в соответствии с финансовыми санкциями (против России), которые вводит международное сообщество», – отметил также глава грузинской дипломатии, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить послов в Грузии и Марокко за то, что эти страны якобы не заняли более отчетливую позицию в поддержку Киева.
Министр напомнил также, что нацбанк Грузии «ясно заявил, что Грузия действует в соответствии со своими обязательствами и международными стандартами».
Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани сказал, что президент Украины выдвинул претензии к своему послу, однако «это в целом укладывается в канву» последних шагов Киева по отношению к Тбилиси.
Депутат сказал, что воздержится от критики решений президента Украины Владимира Зеленского, пока там продолжаются боевые действия.
При этом парламентарий отметил, что «Грузия делает для поддержки Украины все, что в ее силах».
Поэтому по его словам, упреки со стороны Киева в адрес Тбилиси «несправедливы».
«Придет время, и тогда поговорим об этих разногласиях и о несправедливости», – сказал Бека Давитулиани.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических площадках, но не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Напомним, 15 марта посол Украины Игорь Долгов, отозванный Киевом 1 марта после отказа Тбилиси присоединиться к экономическим санкциям против Москвы, вернулся в Грузию.
В Нигерии поддержали желание России торговать газом за рубли
Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
«Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.
По его словам, Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой.
«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах). Если что-то понадобится, мы договоримся», – добавил Шеху.
Посол отметил, что перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. «Мы подождем и увидим», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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