Мединский назвал неопровержимыми доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе

Россия была вынуждена начать операцию на Украине, поскольку есть неопровержимые доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе, заявил в эфире канала «Россия-24» помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.

«Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан. В этих условиях Россия и была вынуждена начать специальную военную операцию», – цитирует его ТАСС.

Мединский напомнил, что после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота Россия годами выдвигала требования «киевскому режиму и его покровителям» в сфере безопасности.

«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм. Вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории казалось вопросом уже решенным. Вопрос был только во времени», – сказал он.

По словам Мединского, уже доказано, что проводилась и «целенаправленная работа по созданию биологического оружия» на территории Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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