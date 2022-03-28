Песков объяснил запрет интервью Зеленского

Важно не публиковать информацию, нарушающую российские законы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об интервью президента Украины Владимира Зеленского, который тот дал ряду СМИ.

«Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки», – заявил Песков, комментируя предупреждение Роскомнадзора СМИ, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, чего Роскомнадзор или власти якобы боятся в интервью, он пояснил, что «не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов».

Такой информацией могут быть как сообщения в СМИ, так и интервью. С самим интервью представитель Кремля еще не ознакомился.

Напомним, Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. В отношении СМИ, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.

До этого Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт популярного немецкого таблоида Bild и сайт журналиста и публициста Александра Невзорова.

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