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Эксперт: Европейцам стало ясно, что они – ресурс для расторговок США с Китаем и Россией
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Политолог Марат Баширов оценил итоги визита президента США Джозефа Байдена в Польшу.
«Широко анонсированный визит Байдена в Европу можно считать проваленным. Самыми яркими событиями оказались – поедание пиццы с солдатами США в Польше, и пафосная речь там же про доллар за 200 рублей (курс сейчас правда в два раза ниже). Ничего содержательного про встречу НАТО и ничего про G7. А это говорит об огромных противоречиях внутри организаций. По факту – все ушли думать», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, Байден уезжает с пустыми руками в Вашингтон. И теперь демократам надо искать новации внутри страны, чтобы навязать борьбу с республиканцами на выборах в Конгресс, которые пройдут 2 ноября.
«Европейцам стало окончательно ясно, что они – ресурс для внутренней борьбы в Штатах, для расторговок США с Китаем и Россией, для удержания доллара в расчетах, как резервной валюты. Может не всем это ясно, но лидерам G7 точно», – резюмировал Баширов.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что действия Запада могут подтолкнуть «Россию к Китаю» и привести к дисбалансу. «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», – написала Захаровой.
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Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь
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Российский предприниматель Петр Авен заявил, что не знает, как жить дальше после санкций Запада, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя и хочет оспорить введенные ограничения.
Авен заявил газете Financial Times, что его бизнес, строившийся 30 лет, «полностью разрушен», и теперь нужно «как-то начать новую жизнь», передает РИА «Новости».
«Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину (...) может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – сказал предприниматель.
Отмечается, что менее чем через 20 дней 67-летнему бизнесмену грозит высылка. Как владелец латвийского, а также российского паспорта и американской визы, у него есть варианты, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
Указывается также, что Авен собирается оспорить санкции, которые, по его словам, являются необоснованными. Предприниматель пытался найти британского адвоката, чтобы потребовать разблокировки достаточного количества замороженных средств, однако «британские юристы не хотят работать с россиянами».
Он отметил, что не возлагает надежд на какое-либо быстрое решение.
«Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», – заключил Авен.
Ранее миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции, рассказал, что вынужден собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы. В Калининграде ему предложили купить и восстановить средневековый замок.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.
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МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России
Саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине.
«Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине) ухудшится», – передает РИА «Новости» слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.