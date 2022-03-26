Иммунолог спрогнозировал начало шестой волны коронавируса в России

В ближайшие три недели в России может начаться шестая волна коронавируса, сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Шестая волна коронавируса будет наверняка. С очень высокой вероятностью, либо уже сейчас – в ближайшие три недели, либо это будет уже осенью или летом. Все зависит от того, что мы называем волной. Сейчас такой же вспышки, как при «Омикроне» не будет, но повышение заболеваемости будет. Вопрос в том, насколько оно будет явным», – сказал Крючков, передает URA.RU.

По его словам, к новому подъему заболеваемости россияне подойдут незащищенными. «Проблема не ушла. У нас наоборот иммунитет падает к ковиду. Даже в оперштабе это признают. Это даже не секрет. И цифры дают 53% две недели назад. Реальные цифры меньше. В районе 40-43%. И они падают, снижаются. Это не ноль, но это заметное падение. Тем более что у нас в группах риска примерно такой же процент получается. Это не 90 с лишним процентов, как в Британии, например. Ситуация складывается такая, что со временем и довольно значимыми темпами у нас падает популяционная защита. Это означает, что к осени при таком подходе мы вообще подойдем малозащищенными», – уточнил он.

В четверг врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок заявил, что новая вспышка «стелс-омикрона» возможна в России при проникновении вируса через азиатские республики, где этот штамм распространен.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что доля «стелс-омикрона» в России растет, он есть уже практически во всех регионах, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается.

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