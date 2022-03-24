Иммунолог предсказал проникновение «омикрона» в Россию из стран Азии

Новая вспышка «стелс-омикрона» возможна в России при проникновении вируса через азиатские республики, где этот штамм распространен, заявил врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

Опасения по возникновению «остаточных волн» коронавируса вполне оправданы, заявил Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

«При этом я бы не согласился по поводу того, что у нас создался иммунитет и больше никаких вспышек не будет. У нас по отчетам уже видно, что «стелс-омикрон» активируется, а в некоторых регионах РФ заболеваемость резко растет. Насколько этот процесс будет сильным и усугубится – сказать пока сложно. Например, если посмотреть на наших азиатских соседей, у них там «стесл» сильно разгулялся», – пояснил он.

Иммунолог отметил, что российские пассажирские и туристические потоки перестраиваются на Азию, потому возникает угроза завоза вируса с этого направления.

«У нас привычный иммунитет защищает организм от тяжелого течения и смертельных случаев коронавируса, но не от самого заражения. Кроме того, не стоит забывать, что на горизонте где-то есть и «дельтакрон». Кроме того, группа ученых, занимающихся генетикой, постоянно отчитывается, что секвенирование дает все новые и новые штаммы, поэтому говорить о завершении или ослаблении коронавируса преждевременно», – сказал эксперт.

Ранее специалист по молекулярной биологии Петр Чумаков отмечал, что число новых случаев COVID-19 в России резко сократилось по сравнению с серединой февраля, такие волны в итоге станут меньше и разделятся на несколько отдельных.

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