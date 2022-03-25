В Москве за призывы к массовым беспорядкам арестован мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который обвиняется в призывах в интернете к массовым беспорядкам и террористической деятельности, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«По данным следствия, в 2021 году мужчина, находясь на территории города Москвы, со своего мобильного телефона размещал в интернете в канале одного из мессенджеров различные материалы экстремистской направленности. Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК и сотрудников управления «К» МВД России личность мужчины была установлена. Он задержан», – приводит ее слова ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирина Волк, между тем, сообщила, что злоумышленник, пытаясь избежать ответственности и скрыть свои данные, использовал сервисы-анонимайзеры. «Несмотря на эти ухищрения, полицейские установили его личность и местонахождение», – подчеркнула представитель ведомства.

В отношении задержанного 29-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282 (унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично и с использованием интернета), ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Ему предъявлено обвинение.

«С обвиняемым продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственой базы. Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», – добавила Иванова. Обвиняемый арестован решением Преображенского районного суда.

В начале марта стало известно, что некоторые подразделения МВД перевели на усиленный режим службы на фоне спецоперации на Украине.

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