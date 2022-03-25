Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины

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25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:50  |  vz.ru
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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики, наконец, исполнят свою давнюю мечту - откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

Знаменитая фраза Олбрайт о богатствах Сибири - фейк REUTERS
Легендарный госсекретарь Мадлен Олбрайт умерла «в кругу семьи и друзей», немного не дожив до 85-летия. Она стала олицетворением той внешней политики США, которую ненавидят в России, а еще больше – в Сербии, поминая покойную как «кровавую ведьму». Однако по многим своим качествам Олбрайт превосходила элиту нынешнего Госдепа. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Как горе одних может сплотить всех

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Недавно в одном большом городе было принято решение хоронить погибших воинов на кладбище произвольно. На свободных местах. Видимо администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев заявил о будущем Украины
    Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией Китай призвал не игнорировать опасность биолабораторий США в мире Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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    Американским журналистам разрешили тратить доллары в Крыму, ДНР и ЛНР США собрались развивать гражданское общество в соседних с Украиной странах Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов в бедных странах

    Главная тема


    Что будет с Польшей без российского газа

    «обход санкций»


    ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях

    саммит в Брюсселе


    Эрдоган: НАТО считает все методы против России бесполезными, кроме санкций

    виртуальные ограничения


    США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты

    Видео

    «кровавая ведьма»


    Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

    стратегический прогноз


    Россия переходит к новой фазе операции на Украине

    газ за рубли


    Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    экспорт древесины


    Российский ответ на санкции замораживает Финляндию

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

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    Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины

    25 марта 2022, 09:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением.

    Кива сообщил об этом в Telegram: «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили и к чему готов Запад».

    На этой карте часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши, несколько юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией.

    Ранее Кива заявлял, что польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. Полонист Станислав Стремидловский отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния.

    До этого, в октябре 2021 года, экс-депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами. Также Мураев заявлял, что Украина может не дожить до 2050 года.

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    Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
    		    24 марта 2022, 14:25
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.

    «Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.

    Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    Коментарии (49)
    Военный эксперт оценил значение освобождения Изюма российскими войсками
    		    24 марта 2022, 15:08
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.

    «Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.

    Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.

    «Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.

    Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.

    Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (24)
    Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
    		    24 марта 2022, 10:54
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

    «В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

    Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».

    По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.

    Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.

    Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.

    Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.

    Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.

    Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

    Коментарии (44)
    Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев
    		    24 марта 2022, 21:46
    Фото: Алексей Ерешко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу покинуть город, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», – передает ТАСС со ссылкой на слова Мизинцева.

    Он также сообщил, что автомобильный мост через Десну, находящийся в киевском направлении, был взорван по указу главы Чернигова.

    По словам Мизинцева, мост взорвали, чтобы местное население не смогло покинуть город. 

    Напомним, российские военные заявили, что с 10.00 8 марта ввели режим тишины, открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

    Коментарии (26)
    МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
    		    24 марта 2022, 16:08
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

    «Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.

    Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.

    Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

    При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

    Коментарии (20)
    Командующий ВВО прибыл под Киев для постановки задач
    		    24 марта 2022, 14:52
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко приехал на передовые позиции ВС России рядом с Киевом, чтобы поставить задачи, сообщили в Минобороны.

    Кроме того он провел награждение.

    «Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что награждение проводилось на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от украинской столицы. Чайко прибыл туда, чтобы поставить задачи и уточнить обстановку.

    Генерал-полковник вручил медали «За отвагу» офицерам и солдатам подразделений округа, «задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции», пояснили в министерстве.

    Чайко наградил в том числе старшего лейтенанта Александра П., который уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.

    После награждения генерал-полковник поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм. «Я, как командующий, горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», – заявил Чайко.

    Ранее в марте в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий.

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    Коментарии (26)
    Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией
    		    24 марта 2022, 21:41
    Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Украины должны самостоятельно принимать решение, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

    «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС.

    По словам Байдена, он не считает, что им придется делать это, но решать все равно Киеву.

    Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.

    Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.

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    Коментарии (43)
    Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

    24 марта 2022, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине.

    За принятие резолюции проголосовали 140 стран, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия, передает РИА «Новости».

    Проект, который изначально планировалось принимать в СБ ООН, содержал политические оценки (как и нынешняя резолюция в Генассамблее), осуждающие Россию.

    В принятой резолюции отмечается, что она «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины».

    Авторы заявляют, что «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями». В тексте есть призыв об исполнении принятой 2 марта резолюции ГА ООН.

    ГА ООН также «подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности, города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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    ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром

    24 марта 2022, 16:12

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В отношении сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» возбуждено антимонопольное дело после проверки рынка сахара, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

    «В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбуждено антимонопольное дело. В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Там добавили, что обе компании «синхронно» не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

    Ранее поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.

    Коментарии (37)
    Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя
    		    24 марта 2022, 23:01
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

    «Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной «Азовстали». Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев. Тем самым гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек. Последние недобитые остатки бандгруппы, ранее орудующей в Левобережном районе, понесли потери и скрылись в западном направлении. Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских националистов других жилых районов Мариуполя», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя.

    В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил центр гуманитарной помощи в Мариуполе, организованный партией «Единая Россия», и пообещал восстановить город вместе с Россией после освобождения от украинской армии. В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия полностью восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.

    В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

    В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

    Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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    Российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области
    		    24 марта 2022, 10:33
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков заявил, что ВС России «продолжают выполнение задач специальной военной операции, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», передает ТАСС.

    Ранее в ходе операции в Изюме российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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    Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя
    		    24 марта 2022, 19:32
    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Остальные подразделения выдвинулись в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от «азовской нечисти», добавил глава Чечни.

    «Ин ша Аллах, в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен», – заключил он.

    В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

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    Стали известны страны НАТО, которым Украина предложила стать гарантами безопасности
    		    24 марта 2022, 13:05
    Фото: Михаил Маркив/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Киев ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сообщил в интервью газете El Pais, что Украина хочет от этих стран тех же гарантий безопасности, которые есть у стран НАТО согласно пятой статье о коллективной безопасности, передает «Коммерсант».

    По его словам, перечисленные страны «положительно отнеслись к этой идее», и хотя гарантии еще только обсуждаются, в Киеве довольны первоначальной реакцией.

    «Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное – это часть переговоров между Россией и Украиной», – добавил Кулеба.

    По его словам, эти гарантии должны подразумевать, что «если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос Крыма, Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.

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    Медведев заявил о будущем Украины
    		    25 марта 2022, 08:30
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».

    «Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.

    По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».

    «Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.

    Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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    В России пообещали полностью восстановить Мариуполь

    24 марта 2022, 19:54

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона полностью восстановит украинский город Мариуполь после окончания спецоперации, заявил секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

    «Россия будет все восстанавливать [в Мариуполе]. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», – сказал Турчак, передает ТАСС.

    Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг.

    Ранее в Минобороны обвиняли украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

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    Коментарии (40)
     
     
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