В Кремле назвали вынужденной высылку дипломатов США из России

США должны прекратить свои действия по высылке российских дипломатов, чтобы и Россия перестала высылать американских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для того чтобы Россия перестала высылать американских дипломатов, «Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов», передает ТАСС.

«Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными и ответными», – подчеркнул Песков.

Ранее МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов.

До этого американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства России при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения предлогом для высылки.