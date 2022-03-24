Минобороны раскрыло планы США испытать незарегистрированные лекарства на украинских военных

Законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма прорабатывала с минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», – передает РИА «Новости» слова генерала.

Как уточнил Конашенков, обо всех документально подтвержденных фактах будет рассказано на специальном брифинге.

Ранее в Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2».

Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.

После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.