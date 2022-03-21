Биотехнолог рассказал об опасности биолабораторий США на Украине

Опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны, заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов.

«Более 10 лет назад я работал в Национальном институте здоровья США. Я знаю, что в США была программа по изучению генетических особенностей разных стран. То есть страна собирала образцы ДНК людей из разных государств (по 50–60 тыс. штук из каждой страны) и смотрела генетические маркеры, которые были связаны с устойчивостью к тем или иным инфекциям. То есть специалисты определяли, какая страна может быть наиболее или наименее устойчива к различным возбудителям», – говорит Духовлинов.

Большинство таких работ, по словам собеседника, проводились в Африке, Индии, Китае и на Украине. Более того, ученого всегда удивляла данная программа, поскольку еще тогда она казалась «максимально странной», ведь владение генетическими данными граждан какой-либо страны может стать в умелых руках опасным оружием.

«В Европе тоже такие данные собирали, у меня даже сохранились протоколы, свидетельствующие об этом. И то ли тогда никто толком не понимал, не осознавал этого или еще что-то, но то, что такие лаборатории функционируют в разных странах уже более 10 лет – факт. Американцы за эту информацию платили очень большие деньги. Все это преподносилось под видом того, что они занимаются наукой. Но я-то видел, как эти данные изучаются, и все склонялось к тому, какая нация чем может болеть, а к чему устойчива», – делится биотехнолог.

Сами американские лаборатории тоже размещались именно в сфере изучения инфекций, продолжает эксперт. Поэтому вся информация, которая открывается сейчас, исходя из найденных данных на Украине, только подтверждает те опасения, которые «висят в воздухе» уже более 10 лет.

Кроме того, собеседник рассказывает, что в Национальном институте США существует большое подземное хранилище, в котором еще во времена его сотрудничества хранились образцы ДНК всех народов мира. Предположительно, таких образцов было около миллиона.

«Опасно это может быть тем, что мы можем понять, что в такой-то популяции и таком-то государстве люди наименее устойчивы, например, к какому-то типу гриппа. К слову, в Америке также очень много занимались переносом болезней от животных к человеку. Поэтому образцы ДНК, безусловно, ценнейшая информация. И про грипп я сказал условно, это может быть и какой-то тип герпеса, и холера, и так далее. То есть речь шла о создании, возможно, какого-то метода воздействия специфического для населения конкретного региона», – считает Духовлинов.

Он поясняет, что имеется в виду опасность создания таргетного генетического биооружия, потому что использовать в открытую те возбудители патогенов, которые внесены в список Конвенции, никто не станет, поскольку это «оставляет след».

«Глядя на документы, которые есть в открытом доступе по поводу лабораторий, найденных на Украине, могу сказать, что там используются достаточно простые возбудители. Там нет супермощных возбудителей, которые однозначно убивают все живое и относятся к первой (самой высокой) группе патогенности. Там в перечне идут возбудители второй–третьей группы, и очевидно, что их можно как-то подбирать, исходя из национальных генетических особенностей», – заключил ученый.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в течение многих лет США на базе лаборатории в Харькове реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.

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