Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружияПосольство России призвало США завершить уничтожение химоружия

Посольство России в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца.

Дипломаты заявили, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все свои запасы химоружия, и напомнили, что это было задокументировано профильной международной организацией – ОЗХО, сообщает РИА «Новости».

«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», – написало посольство в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.