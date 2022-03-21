ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику

Правительству США будет нелегко добиться в геополитических условиях «мягкой посадки» национальной экономики, удержав ее от скатывания к рецессии, заявил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл.

«Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение «мягкой посадки» будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным. А денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, неспособным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем все возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи. Стоит заметить, что сегодня экономика [США] очень сильна и хорошо подготовлена к тому, чтобы справиться с более прижимистой денежно-кредитной политикой», – заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне, передает ТАСС.

В своем выступлении он задался вопросом о том, «насколько вероятно, что денежно-кредитная политика способна привести к снижению инфляции без провоцирования рецессии» в Соединенных Штатах. «Наша цель – восстановить стабильность цен, содействуя обеспечению еще одного долгого периода расширения (то есть роста американской экономики – прим. ВЗГЛЯД) и прочного рынка труда»,– заверил глава ФРС.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.