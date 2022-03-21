СМИ: Военнопленных на Украине планируют содержать в колониях и СИЗО

На Украине предложили проект закона, разрешающий содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО, он опубликован на сайте Верховной рады.

Документ предполагает, что военнопленные могут содержаться в исправительных колониях и воспитательных колониях (если младше 18 лет), а также в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В исправительных колониях могут создаваться секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военные не контактировали с ранее осужденными.

Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.

Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

После этих громких случаев советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это «сильно портит имидж европейской Украины».