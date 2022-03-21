Газпром не стал бронировать на апрель мощности прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа»

Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу – Европе» в апреле, аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

По данным GSA Platform, Газпром не забронировал на апрель предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу, передает ТАСС.

На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они остались невостребованными.

В свою очередь «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.

Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Ранее сообщалось, что Газпром за две недели увеличил экспорт газа в Европу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД