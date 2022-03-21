В МВД предупредили о новом виде мошенничества с использованием санкций

Телефонные мошенники начали применять данные о международных санкциях для хищений, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», – сказала Волк, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что мошенники также могут использовать в качестве повода вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных или глобальной блокировки банковских операций из-за санкций.

Мошенники могут предлагать взять кредит «по низкой процентной ставке». Потерпевших уговаривают взять средства в заем, перевести их на «специальный безопасный антикризисный счет».

В ведомстве призвали граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых требуется совершить финансовые операции.

«Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение – положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше – прийти в офис лично», – пояснила Волк.

Она призвала не оформлять онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных, не направлять деньги на неизвестные счета и вовремя сообщать о противоправных действиях в полицию.

Ранее российские операторы сотовой связи выявили новый вид звонков и СМС от злоумышленников из-за границы с призывами или просьбами о помощи.