Украинские войска обстреляли из минометов Горловку

Взгляд
2 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:06  |  vz.ru
Разделы

Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
Перейти в раздел…

Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
Перейти в раздел…

«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...

Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ. Подробности...

Глобальный мир сбросил маски

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Главным принципом выживания малых и средних стран теперь окончательно становится маневрирование. Тем более что этот навык может им в будущем пригодиться еще больше. После того, как начнется следующий раунд борьбы за более справедливый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 10 комментариев

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
    Армия России взяла под полный контроль Херсон Евросоюз запретил поставлять России банкноты евро ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT Визовый центр Италии в России начал прием документов для поездок
    Украина заявила о получении новых турецких беспилотников Зеленский поручил Одесскую область экс-командиру «Айдара» В Госдуме оценили запрет российским судам заходить в порты Британии и Канады Собчак: Я русская, я никуда не эмигрирую
    Канцлер ФРГ отказался от военного вмешательства в ситуацию на Украине Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине

    Главная тема


    «На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

    «Никаких сложностей»


    В Крыму дали советы россиянам, как жить под санкциями

    осуждение неонацистов


    Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине

    кросс-полярные маршруты


    Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее

    Видео

    военный креатив


    Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

    «операция Z»


    Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    санкционная война


    Какой экономический ответ России пугает Запад

    живой щит


    Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

    НеРоссия


    Дмитрий Юрьев: Запад продолжает на Украине дело Ленина

    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Украинские войска обстреляли из минометов Горловку

    2 марта 2022, 14:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

    «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.15 – н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

    Ранее украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.


    Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
    		    28 февраля 2022, 12:13
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.

    «Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.

    Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Коментарии (25)
    Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
    		    28 февраля 2022, 23:20
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.

    «Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».

    По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.

    «Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.

    В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.

    В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.

    Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».

    Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (44)
    Войска ДНР освободили 37 населенных пунктов и вошли в Волноваху
    		    2 марта 2022, 11:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Группировка войск Донецкой народной республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

    «Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

    Отмечается, что освобождено 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева.

    «По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное», – говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».

    Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.

    Коментарии (14)
    Пушилин заявил об опережающем темпе спецоперации

    1 марта 2022, 11:12

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (9)
    Все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России

    1 марта 2022, 09:43

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

    Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены пересечь контрольно-пропускной пункт (КПП) «Успенка» на границе с Россией, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) РИА «Новости».

    «Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», – уточнили там.

    Очевидцы сообщили, что офис ОБСЕ в Луганске заморожен.

    До этого СММ ОБСЕ сообщала, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске намерены эвакуироваться через территорию России.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (4)
    Офис Зеленского назвал главную цель переговоров с Россией

    28 февраля 2022, 13:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Основной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе президента Владимира Зеленского.

    В сообщении офиса говорится, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Делегация украинской стороны прибыла на место. Украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.

    Коментарии (19)
    В ДНР объявили о приостановке мобилизации

    28 февраля 2022, 09:41

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Донецкой народной республике решили приостановить мобилизацию в армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    «Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что подразделения ВСУ в ходе отступления стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

    «Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях», – отметил глава ДНР.

    Также продолжаются обстрелы территории республики, за последние сутки погибли трое гражданских, ранены шесть человек.

    «Люди сидят без света, без тепла, <...> без продуктов питания, поэтому наши военнослужащие оказывают [помощь] им по мере того, как к ним получают доступ», – сказал он.

    В освобождаемых территориях фиксируется дефицит медикаментов, в ДНР недостатка в них нет.

    Ранее в ДНР сообщили, что в республике утром зафиксирован массированный обстрел Горловки со стороны украинских войск, также обстреливается школа в поселке Зайцево и завод «Кераммаш». Под обстрел также попал сам глава ДНР Пушилин.

    Коментарии (0)
    Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов

    2 марта 2022, 09:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

    «Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко.

    Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

    Коментарии (4)
    В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска

    1 марта 2022, 17:21

    Текст: Вера Басилая

    Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».

    «Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.

    18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

    Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.

    Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.

    В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

    Коментарии (4)
    Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов

    1 марта 2022, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделениями ЛНР освобождены от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов, сообщила народная милиция.

    «Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – передает РИА «Новости» сообщение нродной милиции.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    Глава ДНР попал под обстрел в селе к северо-востоку от Мариуполя

    28 февраля 2022, 09:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне попал под обстрел в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

    «Дело житейское, все в порядке», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия-24».

    Ранее Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    В освобожденных районах ДНР решили создать военные администрации

    28 февраля 2022, 12:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденных от украинского контроля районах ДНР на первое время создадут военные администрации, сообщил советник председателя правительства республики Ян Гагин.

    «В настоящий момент еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории Донецкой народной республики. Пока, конечно, речи о назначении глав администраций населенных пунктов нет... Там сначала будут организованы военная администрация и комендатуры. И после этого уже будут назначены руководители администраций и, соответственно, выборные, будут проведены выборы», – передает РИА «Новости» слова Гагина.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    Эксперт: Абсолютное большинство граждан поддерживают решение Путина об операции на Украине

    1 марта 2022, 10:41

    Текст: Александра Юдина

    Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента: соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1), заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, выступающий по украинской проблематике, внутренней и внешней политике стран СНГ.

    Согласно данным ВЦИОМ, сайт которого подвергается массированным DDoS-атакам, 68% граждан России поддерживают решение президента о проведении спецоперации и лишь 22% относятся к нему негативно. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился сформулировать свое отношение к происходящему, поделился он в своем Facebook.

    По словам Асафова, неизбежная информационная война, целенаправленно ведущаяся в медиа и соцсетях, сильно искажает картину реального общественного мнения. При его изучении на основе анализа различных информационных пузырей можно сделать диаметрально противоположные выводы. При этом данные исследования ВЦИОМ наглядно демонстрируют ошибочность этих выводов и отсутствие поляризации общественного мнения.

    Политолог отметил, что большинство из опрошенных – 26%, считают, что спецоперация преследует своей целью защиту русскоязычного населения Народных республик Донбасса. 20% граждан считают, что российские войска действуют превентивно, чтобы не допустить размещения военной инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Такая же доля опрошенных полагает, что основная цель спецоперации – демилитаризация режима. 7% считают, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины и изменить ее политический курс, 6% – сменить недружественный для России политический режим, 4% – разделить украинские территории с целью установить свое влияние на их части.

    Таким образом, по мнению Асафова, абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. Соотношение сторонников и противников спецоперации (3:1) свидетельствует о том, что общество в целом единодушно в своей оценке действий руководства.

    Эксперт подчеркнул, что осуждающие проведение спецоперации традиционно создают иллюзию своей многочисленности активностью в социальных сетях. По его мнению, их поведение продиктовано иррациональным страхом перед военными действиями и боязнью широкомасштабной войны.

    Кроме того, немаловажную роль играет утилитарный бытовой фактор – боязнь потери работы, дохода, санкций. Подобный паттерн поведения регистрируется социологией давно и не выходит за рамки немногочисленной части российского общества, добавил Асафов.

    «Безусловно, оценка текущего социального самочувствия будет зависеть от дальнейшего развития событий, однако уже сейчас можно констатировать понимание целей и задач спецоперации большинством граждан», – резюмировал политолог.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (119)
    Пушилин назвал главную задачу военных ДНР

    1 марта 2022, 12:13

    Текст: Алексей Дегтярёв

    У военных Донецкой народной республики главной задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Задача на сегодняшний день – взять в кольцо непосредственно Мариуполь», – заявил глава республики в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Заявления о том, что войска ДНР сейчас якобы продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего – это дезинформация, подчеркнул он.

    Также он пояснил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, поскольку задачи мобилизационной кампании были выполнены.

    «Я заявил о том, что он (призыв – прим. ВЗГЛЯД) приостанавливается. Сейчас активная фаза уже спала. По сути у нас уже все подразделения сформированы, которые необходимо было дозаполнить. Остался резерв, но это уже, скажем так, совсем немного. Но остановлена мобилизация будет подписанием указа, и указа еще нет. Я просто говорил о тенденции, что приостанавливается», – уточнил Пушилин в ходе трансляции Youtube-канала «Соловьев live».

    Также во вторник Пушилин сообщал, что специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (0)
    В России предложили дать детям из Донбасса возможность поступать в вузы без ЕГЭ

    1 марта 2022, 20:27

    Текст: Вера Басилая

    Рособрнадзор предлагает дать возможность детям из ДНР и ЛНР, которые обучаются в российских школах, поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил глава ведомства Анзор Музаев.

    «Мы отдали предложение в правительство РФ, у нас есть опыт, когда ребята из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен (ЕГЭ –прим.ВЗГЛЯД), а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений. Это предложение мы дали, думаю, оно будет поддержано. И ни один из ребят этих двух республик и вообще РФ, но здесь, в частности, про них идет речь, не останется без возможности, если у него есть желание, поступить не только в свои вузы, <…> но и в любой другой вуз России»,  – приводит ТАСС комментарий Музаева.

    Ранее в МВД России заявили, что гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик помогут получить временное убежище, вид на жительство, гражданство, патент на работу и разрешение на временное проживание в кратчайшие сроки.

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •