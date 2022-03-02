В Кремле призвали действовать в ответ на санкции жестко и четко

Россия в ответ на санкции Запада действует жестко, продуманно и четко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко», – передает его слова РИА «Новости».

«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит», – сказал Песков.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.

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В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.