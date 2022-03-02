Испания решила поставить Украине наступательное оружие

Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес.

«Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение», – передает РИА «Новости» слова Санчеса, выступившего перед конгрессом депутатов.

«Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый», – заявил Санчес.

Ранее в среду Украина заявила о получении новых турецких беспилотников.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.

Напомним, во вторник посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

2 марта в Минобороны заявили об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов, пишет Рен ТВ.