Максимальные ставки по вкладам ВТБ и Сбербанка достигли 21%

Попавшие под санкции Сбербанк и ВТБ второй раз за последние несколько дней повышают ставки по вкладам.

Со 2 марта максимальная ставка по рублевому вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до 3 месяцеа, сообщила пресс-служба Сбера. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предложит ставки 4-6% в зависимости от суммы вклада, передает «Интерфакс».

Максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам в ВТБ достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах – 8%, в евро – 7%. Изменения вступают в силу 2 марта.

Ставка по рублевому вкладу увеличивается до 21% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в «ВТБ Онлайн», интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.

Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, заявив, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.