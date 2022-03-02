American Express объявила о прекращении сотрудничества с российскими банками

Москва обвинила США в гонениях сотрудников постпредства России при ООН

Сотрудники постпредства РФ при ООН подвергаются в США гонениям, правительство Соединенных Штатов нарушило обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. В очередной раз правительство США нарушило свои обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность. Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене», – подчеркнул посол.

Глава российской дипломатической миссии обратился со словами поддержки в адрес товарищей в постпредстве РФ при ООН, «которые подвергаются гонениям». По его словам, посольство России выражает солидарность со своими коллегами и готово оказать помощь.

Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта.

В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.

В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».

17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».

Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.