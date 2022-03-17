Вспышки заболеваний на Украине связали с утечками патогенов из биолабораторий США

Вспышки туберкулеза и дирофиляриоза в Херсонской области и Донбассе могли быть вызваны утечками патогенов из биолабораторий США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории. Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни», – цитирует РИА «Новости» Кириллова.

По его словам, в апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

«Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам», – подчеркнул генерал.

Также Кириллов обратил внимание на факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора.

«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий», – считает генерал.

Ранее Минобороны опубликовало документ о финансировании Пентагоном лабораторий на Украине.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

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