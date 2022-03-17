В НАТО заявили о нежелании вмешиваться в конфликт на Украине

Североатлантический альянс не станет вмешиваться в конфликт на Украине, но Запад продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку этой стране, а также поставлять туда «товары военного назначения», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», – передает ТАСС слова Шольца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО. При этом, по словам Столтенберга, страны НАТО решили продолжать предоставление военной и финансовой помощи Украине. В Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы России передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.