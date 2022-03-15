Доставку грузов и людей беспилотниками разрешили в экспериментальном правовом режиме

Грузоперевозки при помощи дронов входят в программу экспериментальных правовых режимов (ЭПР), их планируется запустить на Камчатке, в Чукотском автономном округе и еще двух регионах, заявила юрист Анастасия Крымская.

«Для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно соответствовать определенным требованиям: владеть на законных основаниях беспилотной авиационной системой (БАС) с беспилотным воздушным судном (БВС) с максимальной взлетной массой более 30 кг, предназначенной для выполнения авиационных перевозок и (или) авиационных работ», – пояснила в своей статье на РАПСИ юрист, автор канала «Цифровое право» Анастасия Крымская.

Она добавила, что необходимо иметь действующий сертификат авиационного учебного центра, выданный Федеральным агентством воздушного транспорта, или аттестат аккредитации сертификационного центра.

По словам эксперта, эта программа будет работать в определенных районах России: в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, в планах развитие перевозки пассажиров беспилотными такси. К ней могут присоединиться компании, которые имеют опыт не меньше года по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.

Такие эксперименты уже проводятся в Москве и в Татарстане, а также в других регионах, заявила Крымская.

Еще одно направление программы – телемедицинские технологии. Как пояснила эксперт, у участников этого проекта должна быть лицензия на осуществление медицинской деятельности, а используемое ими программное обеспечение должно соответствовать установленным Минздравом требованиям.

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций (ЭПР) – применение в отношении участников ЭПР в течение определенного периода времени специального регулирования их работы в процессе разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций.

Цифровые инновации – новые или существенно улучшенные продукт (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новые метод продаж или организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по направлениям.