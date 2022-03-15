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«Украинские железные дороги» начали национализацию российских вагонов
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Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») начала процедуру национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. Речь идет о 15 тыс. вагонах, которые принадлежат 250 компаниям.
«Укрзализныця» начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Теперь они будут работать на экономику нашей страны», – передает сообщение компании «Коммерсант».
Председатель правления компании Александр Камышин заявил, что национализация начата после подписания соответствующего закона президентом Украины Владимиром Зеленским. «На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия», – сказал он.
Камышин добавил, что выяснение владельцев с долей капитала у России будет задачей небыстрой.
Порядка трех тысяч вагонов, находящихся на Украине, принадлежат компаниям, связанным с Россией. В частности, это компании «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ-Лизинг», «Газпромтранс», ГТЛК и «Сбербанк Лизинг», сказал глава украинской компании.
Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.
В четверг президент Владимир Путин поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – заявил глава государства.
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
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Предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не озвучивается», – ответил он на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания операции.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – передает слова Пескова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной
Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.
Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».
При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.
Напомним, Мариуполь окружен войсками России и ДНР. Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах.
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В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
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Три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения. Отмечается также, что они не были частью подразделений «иностранного легиона», проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне, пишет РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы знают места нахождения зарубежных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.
Конашенков также отмечал, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
СМИ: США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией
Введение эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа к международным морским путям, а также новые ограничения в сфере экспорта рассматриваются в качестве возможных мер в отношении России из-за операции на Украине, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо.
Тайуш написала, что якобы США рассматривают новые санкции в отношении России, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций. Также США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям, передает ТАСС.
По ее словам, Адемейо заявил в интервью, что эти предложения «находятся на столе». В эфир полная версия интервью Адемейо пока не выходила. В опубликованном фрагменте чиновник в ответ на вопрос, рассматриваются ли перечисленные шаги в качестве возможных дальнейших действий, заявляет, что в соответствии с указаниями президента Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику и продолжит это делать в том числе за счет введения экспортного контроля и мер в отношении представителей российской элиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.
До этого Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Появилось видео высадки российских военных на базе под Бердянском
Российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
По словам корреспондента, на базе также присутствует технический персонал для того, чтобы понять, что делать с брошенными украинскими катерами. Видео опубликовано в Telegram-канале Газдиева.
Ранее сообщалось, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск.
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МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья
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Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.
«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.
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Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
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Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
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Минобороны отомстит за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины
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Вооруженные силы России примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», – цитирует его ТАСС.
В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский оценил переговоры с Россией
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Переговоры России и Украины прошли «довольно неплохо», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что сам он провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. «Взаимопонимание на 100%», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как заявил украинский президент, «важным был и разговор» с главой кабмина Израиля Нафтали Беннетом – «как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честным миром».
«Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», – сказал он.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до вторника. Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми.
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СМИ: В Мелитополе армия РФ выкупает розданное населению Киевом оружие
Российские военные продолжают в Мелитополе выкуп у местного населения оружия, выданного киевскими властями.
Местные жители приносят новые автоматы и винтовки, а также патроны к ним. Многие стволы в масле, сообщает РИА «Новости».
«За ствол местный житель получает от 50 до 100 долларов. Многие охотно идут на это, так как понимают, что оружие – не игрушка и гораздо безопаснее от него избавиться. А безопасность гораздо лучше обеспечим мы, профессиональные военные», – заявил агентству представитель ВС России.
Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем.
Сразу после начала российской операции на Украине украинский режим начал творить совершенно беспрецедентные вещи. Одной из них стала бесконтрольная раздача автоматического оружия населению.
ВС России уничтожили ангары с самолетами и вертолетами ВСУ на аэродроме под Краматорском
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактаров ТБ-2», – добавил он.
По его словам, российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов. «В том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники», – уточнил представитель Минобороны.
По словам Конашенкова, подразделения Вооруженных сил России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников, 1306 единиц бронетехники и 127 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил Конашенков.
Ранее во вторник Конашенков сообщил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. До этого появилось видео, на котором видно, как ВС РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Басурин рассказал о боях за Мариуполь
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Спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Продолжаем выдавливать националистов из Мариуполя. Продолжение специальной военной операции идет по плану, продвигаемся на север в сторону Донецка от границы бывшей Донецкой области... потихоньку очищая те населенные пункты, в которых находятся украинские военные... Скоро вы узнаете новые подробности. Не хочу говорить раньше времени, но они будут очень приятными», – передает РИА «Новости» слова Басурина в эфире канала «Россия 24».
Напомним, что крупный промышленный центр и портовый центр Донецкой области – Мариуполь был окружен 1 марта Вооруженными силами России и Народной милицией ДНР. Выход мирных жителей из города по гуманитарным коридорам затруднен из-за противодействия неонацистов. С 5 марта удалось эвакуировать не более 1 тысячи человек. Как передает ТАСС, фактически на положении заложников в Мариуполе остаются сотрудники миссии ОБСЕ и консул Греции. Подразделения армии ДНР при поддержке российских военных уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, сообщили в Минобороны России. Спецназ ликвидировал основные силы нацбатов в жилых кварталах по периметру города.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.