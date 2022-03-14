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Кремль оценил вероятность возвращения Meta в Россию
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Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, это делает «мало возможным работу подобных компаний на территории страны».
«IT-сектор в кадровом плане, он вообще во всем мире чрезвычайно подвижный. Это один из самых подвижных секторов, где слово «удаленка» прочно вошла в жизнь ещё до того, как мы все узнали о пандемии. Разумеется, эта подвижность сохраняется, может даже ускоряться, но с другой стороны, вы знаете, что уже правительством приняты меры в поддержку IT-сектора, которые безусловно уже в самое ближайшее время начнут действовать и дадут быстрый результат», – сказал Песков.
Ранее компания Meta запретила публикации с призывами к убийству глав государств.
В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
В четверг СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.
Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. При этом ограничения не затронут мессенджер WhatsApp.
Захарова заявила, что отказавшиеся от разговора с Лавровым «говорят с Шойгу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине «сбылось» предупреждение, в соответствии с которым тот, «кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».
Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о главе российского государства Владимире Путине. «А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» – сказала она в эфире канала «Россия 1», комментируя призыв Кулебы к устранению Путина.
Захарова заявила: «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?». По ее словам, общение с Киевом все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования, а Москва проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева, передает РИА «Новости».
Как подчеркнула Захарова, «до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры», это была «позиция страны». «Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник», – заявила она, отметив, что «они это сделали сами».
Сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или что это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова. «Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», – заявила она.
Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает Захарова.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом
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«В появлении лидера Чечни на Украине есть символический, политический и военный смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
«Кроме того, в определенной степени это и исторический момент, предполагающий захват руководства нацистов, включая советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Поэтому в данном случае здесь есть символический, политический и военный смысл присутствия главы Чечни непосредственно в боевых порядках войск накануне вхождения в Киев», – пояснил эксперт.
«Что касается сроков и планов взятия столицы Украины, то любые рассуждения здесь лишены смысла. Для этого необходимо владеть полной информацией. А лидер Чечни говорит о том, что как только последует приказ о штурме города, так чеченский полк и войдет туда», – отметил Коротченко.
По его словам, чеченский спецназ в составе Росгвардии и военизированные формирования республики – это хорошо подготовленные и мотивированные военнослужащие, обладающие всем необходимым опытом для выполнения поставленных задач, особенно – в условиях городских боев. «А кто и на каких позициях находится – знают конкретные командиры на местах. Однако все мероприятия спланированы и будут реализованы в положенные сроки», – заключил собеседник.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он. Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов записал видео, где заявил, что находится с 5 тыс. бойцов под Мариуполем, а также предложил бандеровцам сдаться или застрелиться.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара
Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ.
New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
Юрий Подоляка: «Иностранный легион» сбежал с Украины в Польшу
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«Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка. В этом заключается разница между наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются храбро и зачастую до конца», – сказал украинский блогер и политолог Юрий Подоляка. Ранее ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.
«Вчера в течение двух минут жители некоторых сел Волыни наблюдали одновременный пролет семи крылатых ракет «Калибр» и предположили, что они летят на Киев. Но спустя несколько минут они ударили по Яворовскому полигону. Примечательно, что большая часть из погибших и пострадавших – это представители иностранного легиона ВСУ», – сказал украинский политолог Юрий Подоляка на своем YouTube-канале.
По его словам, численность этого подразделения в ближайшее время планировалось довести до 2,5-3 тыс. человек, то есть – в планах было создать полноценную бригаду и бросить ее на линию фронта. «Интересно, что основная часть наемников прибыла на базу за несколько часов до российского удара. Они уже успели сообщить своим родным, друзьям и подписчикам в соцсетях: «Мы добрались, сейчас освоимся и пойдем воевать с Россией». А через несколько часов выжившие писали уже с территории Польши: «Все, мы возвращаемся домой», – отметил эксперт.
Кроме того, должностные лица, курировавшие создание иностранного легиона ВСУ, сообщили, что формирование подразделения временно приостановлено, правда, не назвав причину. «Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка, к которой западные добровольцы оказались не готовы. Первый же удар показал, кто они на самом деле», – сказал политолог.
Аналитик также обратил внимание на резкий контраст между иностранными наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются очень храбро и зачастую до конца. «Это лишний раз доказывает, что украинцы – не европейцы. У русских и украинцев одна ментальность, которую Запад упорно пытается расколоть на части», – подчеркнул Юрий Подоляка.
Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков, добавив, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Стоит отметить, что во время российского ракетного на Яворовском полигоне находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ. The New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Франция объявила о новых санкциях в отношении России
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.
«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов», – цитирует его «Интерфакс».
По его словам, санкции «немедленно вступают в силу».
Ранее в Елисейском дворце, после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина, заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
США начали изучать сообщения о гибели американского журналиста на Украине
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США пытаются узнать детали произошедшего в связи с сообщениями о гибели американского журналиста на Украине, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я только сейчас имел возможность услышать об этом, <...> так что мне надо будет проконсультироваться с моими коллегами и с нашими союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы узнать больше о том, что произошло. Но если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о гибели американского журналиста, сообщает ТАСС.
Между тем представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинский губернатор пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам
Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам.
«У меня есть куча людей, которые говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять...». Я вас предупреждаю: это не ВСУ будут делать», – говорится в его видеообращении в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
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Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
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В России заявили о готовности закрыть потребности рынка радиоэлектроники
Подготовлены предложения по расширению перечня радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения, заявил исполнительный директор консорциума «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК» Сергей Алексеев.
«В предложениях отражен широкий спектр изделий, которым наши предприятия готовы закрыть потребности внутреннего рынка без участия иностранных производителей. Это огромный массив радиоэлектронной аппаратуры и технологического оборудования, производством которого займутся российские заводы. Мы готовы практически полностью заместить большой сегмент силовой электроники», – цитирует его «Известия».
Эта электроника, в частности, отвечает за передачу и распределение электроэнергии, микропроцессорные защиты, силовые выключатели и коммутационную технику, отметил специалист.
«В настоящее время все резиденты консорциума готовы оперативно решить вопрос по импортозамещению. Консорциум <...> поддерживает наших производителей и разработчиков, помогая осуществлению трансфера технологий и реализации перспективных проектов, опережающих мировой уровень, и прикладывает максимум усилий для содействия технологическим прорывам и внедрению инновационных технологий на основе программы импортозамещения», – заключил Алексеев.
5 марта американская IT-компания Microsoft в числе других компаний объявила о приостановке продаж и оказания услуг в России. Сообщается, что решение было принято в связи с санкциями против России со стороны правительств США, ЕС и Великобритании. Приостановила поставки продукции своим клиентам в Россию и Белоруссию и американская компания Intel.
В офисе Зеленского озвучили цель переговоров с Россией в понедельник
На сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал в Twitter, что переговоры ведутся «нон-стоп в формате видеоконференций». По его словам, «постоянно работают рабочие группы», так как «большой объем вопросов требует постоянного внимания». При этом «в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».
В воскресенье Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's
Сын российского художника Никаса Сафронова – пианист Лука Сафронов – приковал себя наручниками ко входу в McDonald's на Пушкинский площади в Москве в знак протеста против ухода компании из России.
«То, что они закроются – это акт враждебности и насилия ко мне!» – приводит его слова Telegram-канал «Москвач».
Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's закроет заведения по всей России с 14 марта.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.
«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.
Упавший в столице Хорватии украинский беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
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Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом до 120 кг, сообщил источник в минобороны Хорватии. Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что элементы БПЛА могут указывать на причастность украинской стороны к его запуску.
«Но остается еще много вопросов», – приводит ТАСС со ссылкой на «Радио и телевидение Хорватии» слова руководителя военного ведомства.
Как рассказал источник в минобороны, «когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей». По его словам, если бы бомба «ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими»
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с инцидентом считает необходимым активизировать обмен информацией между странами – членами Евросоюза и НАТО.
В пятницу хорватская полиция сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе. По сведениям хорватских властей, аппарат был запущен с территории Украины. Сначала беспилотник пересек воздушное пространство Румынии, затем 40 минут провел в небе над Венгрией после чего вошел в небо над Хорватией. Причем Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте. Судя по всему, беспилотник разбился после того, как у него закончилось горючее.
Пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию этого дрона, но не объяснила, почему неизвестный самолет не был сбит.
Позже стало известно, что беспилотником оказался разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979-1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе. Аналогичный беспилотник упал почти одновременно в Крыму.
США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России
Власти США предупредили Китай о возможных «последствиях», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», – сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР, передает РИА «Новости».
Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
Во вторник сообщалось, что Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь заявил, что своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».
США похвастались «некоторым эффектом» санкций против России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что «колоссальное давление», которое оказывается на Россию, дало «некоторый эффект».
По словам замглавы Госдепа, «давление» на Москву и военная помощь Украине привели к тому, что наблюдаются «некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры». При этом Шерман заявила, что российские власти якобы хотят «уничтожить Украину». Она подчеркнула необходимость помогать украинцам всеми способами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, прежде Госдеп утверждал, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий заявил, что сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.