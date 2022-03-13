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В Москве стартовал третий сезон конкурса «Мастера гостеприимства»
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Новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал 12 марта на международной выставке «Интурмаркет». Он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсанты будут соревноваться в четырех новых направлениях.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что конкурс будет проходить по четырем основным направлениям – «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». В зависимости от направления конкурсантам нужно будет поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить свой проект, пообщаться с экспертами в сфере туризма, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня мы даем старт третьему сезону конкурса «Мастера гостеприимства». Всего за два сезона мы получили более 50 тыс. (50 496) регистраций со всех уголков страны. 139 конкурсантов из 73 регионов России стали победителями, получили гранты на реализацию своих проектов и поддержку со стороны федеральных ведомств и бизнеса. Индустрия нуждается в людях со свежими идеями и желанием развивать внутренний туризм. Участников третьего сезона ждет много нового», – добавил он.
В новом сезоне конкурс направлен на кадровое обеспечение индустрии туризма в Росси. Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте https://welcomecup.ru/ до 5 апреля 2022 года.
После регистрации пройдут онлайн-испытания, очные окружные форумы, а с мая по июль пройдут финалы конкурса. В рамках окружных форумов пройдут соревнования, а также будет организована образовательная программа и мастер-классы. Участие в форумах смогут принять не только участники конкурса, но и любой представитель туристического сообщества региона.
По словам Агафонова, география конкурса расширяется с каждым годом: «Традиционно мы запускаем конкурс среди регионов, которые хотят принять Мастеров на своей площадке и стать центрами гостеприимства. Так что в третьем сезоне с участниками будут работать новые наставники, а на окружных форумах нас будут принимать новые регионы», – пояснил он.
Победители конкурса в зависимости от направления получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, гранты на образование или поддержку проекта от партнеров конкурса, возможность участия в программе наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.
Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Ранее сообщалось, что победители всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» получили возможность обучиться по эксклюзивной программе профессиональной переподготовки от бизнес-школы «Сколково».
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
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Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Париж анонсировал новые санкции против России
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Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэродрома Гостомель
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель.
Передовые подразделения Воздушно-десантных войск высадились с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием новых сил десанта. На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы, передает РенТВ.
Особое внимание командиры уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, которое находится в районе аэродрома.
Ранее Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом. Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Газета ВЗГЛЯД писала, как подвиг бойцов российского спецназа при взятии аэродрома Гостомель открыл дорогу на Киев.
Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
Появилось фото киевского аэропорта Борисполь, где видно два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда в начале военной операции России на Украине.
«В киевском аэропорту Борисполь, к которому приближаются российские войска, по-прежнему находятся два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда 23 февраля», сообщается в Telegram-канале bmpd.
СМИ сообщали, что Турция пытается вернуть с Украины свои военные самолеты. 24 февраля турецкие самолеты доставили на Украину гуманитарную помощь. Этими же бортами планировалось осуществить эвакуацию граждан Турции, но в связи с закрытием воздушного пространства оба самолета находятся в аэропорту Борисполь.
Ранее Минобороны России опубликовало видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомель.
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В МИД России заявили об изменении конфигурации по гарантиям безопасности
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В министерстве иностранных дел России заявили о полном изменении конфигурации по гарантиям безопасности, которые ранее были направлены США и НАТО, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«Я бы не стал говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, ситуация изменилась», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Ранее российская сторона подготовила и представила проект договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики
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Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, Россия на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.
«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – заявил Зеленский.
Накануне в Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
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Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.
Комментируя процесс переговоров между российской и украинской делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – сказал он на пресс-конференции иностранным журналистам.
Ранее в Белоруссии пришли уже три раунда переговоров России и Украины по урегулированию отношений.
Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Напомним, Россия выдвинула киевским властям ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ
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Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, США предупреждены, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы.
Ранее в СМИ сообщили, что Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и якобы ведутся переговоры о покупке.
До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.
В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.
Житель Херсона показал, как город возвращается к нормальной жизни
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Украинский город Херсон, ранее освобожденный российской армией от ВСУ, постепенно возвращается к привычной жизни, об этом рассказал местный житель.
Один из жителей показал нынешнюю жизнь в Херсоне, а также рассказал о проблемах из-за отсутствия газа. Он записал видеозапись, на которой показал работу рынка и снял улицы города.
«Херсон 12 марта. Жизнь в городе налаживается, стало больше людей на улицах. Часть светофоров работает. Коммунальный транспорт ходит, но только электротранспорт. На маршрутные такси не хватает бензина. В городе спокойно – нет случаев мародерства или грабежей. Большие очереди, правда, перед магазинами», – рассказал мужчина.
По его словам, сейчас у магазина Херсонского молокозавода примерно 250 человек стоят в очереди за продукцией. Он добавил, что очень много людей стоят у банкоматов, которые начали выдавать купюры. Есть ажиотаж вокруг бензина, который еще можно найти, но вот газа практически нет.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что восстановлено техническое железнодорожное сообщение от Крыма до Херсона, по этой дороге проводится доставка гуманитарной помощи.
Напомним, рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону.
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
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Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Как отметила журналистка, заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, передает РИА «Новости».
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.Как отметил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема.
Однако и это сейчас невозможно, так как в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, поэтому придется экономить. «Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления», – пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой
Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах» и навязать повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу, говоря об опасности третьей мировой войны, очевидны деструктивные цели этой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.
Ранее Джо Байден пообещал третью мировую за любое движение России в сторону НАТО. Так он объяснил отправку 12 тыс. военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее.
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Русские с флагами пришли в Instagram на день рождения жены Цукерберга
В социальной сети Instagram под одним из постов основателя компании Meta Марка Цукерберга российские пользователи начали активно оставлять комментарии и смайлики-эмоджи в виде флага России.
Цукерберг посвятил пост жене Присцилле Чан, поздравив ее с днем рождения.
«Поздравляем главного героя в нашей семье с днем рождения», – написал он.
Под постом сразу появились комментарии от россиян. Помимо флагов, люди пишут фразу «Вперед, Россия», Love Russia. Это связано с недавним разрещением компании Meta Platforms временно снять в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.
Пользователь под ником hi.momdad спросила, а не переходит ли Цукерберг границу, и что для него демократия.
«Разрешать призывы к насилию и убийству любых людей – нельзя, даже если Вам кажется, что они этого заслуживают. Насилие - путь к разрушению», – пишет albina.
Еще один подписчик отметил недопустимость призывов к насилию.
«Я русский! Давай начнем призывать меня убить! Марк, ты считаешь это нормальным? Это фашизм против русского народа!», – пишет он.
Напомним, Генпрокуратура России сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией, запретив ее деятельность в России. Соцсеть будет заблокирована в России с 14 марта.
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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СМИ: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300
Украинская сторона запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, сейчас идут переговоры о возможности их поставок.
«Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются», – сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».
По данным издания, виды вооружений, которые могут попасть на Украину от стран НАТО, ограничены. Акцент сделан на использовании вооружений советского или российского производства.
Как отмечает газета, на следующей неделе запланирована поездка шефа Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО и в Словакию. Визит может быть использован для заключения дополнительных соглашений об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.