В Москве стартовал третий сезон конкурса «Мастера гостеприимства»

Новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал 12 марта на международной выставке «Интурмаркет». Он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсанты будут соревноваться в четырех новых направлениях.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что конкурс будет проходить по четырем основным направлениям – «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». В зависимости от направления конкурсантам нужно будет поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить свой проект, пообщаться с экспертами в сфере туризма, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы даем старт третьему сезону конкурса «Мастера гостеприимства». Всего за два сезона мы получили более 50 тыс. (50 496) регистраций со всех уголков страны. 139 конкурсантов из 73 регионов России стали победителями, получили гранты на реализацию своих проектов и поддержку со стороны федеральных ведомств и бизнеса. Индустрия нуждается в людях со свежими идеями и желанием развивать внутренний туризм. Участников третьего сезона ждет много нового», – добавил он.

В новом сезоне конкурс направлен на кадровое обеспечение индустрии туризма в Росси. Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте https://welcomecup.ru/ до 5 апреля 2022 года.

После регистрации пройдут онлайн-испытания, очные окружные форумы, а с мая по июль пройдут финалы конкурса. В рамках окружных форумов пройдут соревнования, а также будет организована образовательная программа и мастер-классы. Участие в форумах смогут принять не только участники конкурса, но и любой представитель туристического сообщества региона.

По словам Агафонова, география конкурса расширяется с каждым годом: «Традиционно мы запускаем конкурс среди регионов, которые хотят принять Мастеров на своей площадке и стать центрами гостеприимства. Так что в третьем сезоне с участниками будут работать новые наставники, а на окружных форумах нас будут принимать новые регионы», – пояснил он.

Победители конкурса в зависимости от направления получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, гранты на образование или поддержку проекта от партнеров конкурса, возможность участия в программе наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что победители всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» получили возможность обучиться по эксклюзивной программе профессиональной переподготовки от бизнес-школы «Сколково».