Стало известно об исследованиях коронавируса летучих мышей одновременно в Закавказье и КНР

Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ РФ проводились Пентагоном не только на Украине, но и – начиная с 2017 года – в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, при этом компания-подрядчик минобороны США по этой программе изучала и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии – по 2019 год включительно, следует из документов американских ведомств.

Общая сумма финансирования данных исследований правительства США, согласно этим документам, составляет около 10,2 млн долларов: из них 6,5 млн долларов – в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании, а 3,7 миллиона долларов – в Китае.

«Научные исследования – борьба с оружием массового уничтожения. Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии», – передает РИА «Новости» описание программы.

Проект по исследованию летучих мышей и коронавирусной инфекции в тбилисской лаборатории Лугара, финансируемой Минобороны США, является действующим и рассчитан к полному исполнению до 1 октября 2022 года.

Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование в размере 6,5 млн долларов осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) Министерства обороны США – на исследование в Западной Азии – Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании. Программа рассчитана на 5 лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance.

Одновременно тот же самый подрядчик Пентагона, которому была поручена программа исследования летучих мышей Министерства обороны США, – американская компания с головным офисом в Нью-Йорке Eco Health Alliance, также собирал образцы летучих мышей и коронавирусы вместе с китайскими учеными из Уханьского института вирусологии. Ухань считается эпицентром распространения COVID-19, вызвавшего пандемию.

EcoHealth Alliance дополнительно получил грант в размере 3,7 млн долларов от Национального института здоровья США (NIH) на сбор и изучение коронавирусов у летучих мышей в Китае с 2014 по 2019 год, свидетельствуют документы, размещенные на сайте по отслеживанию государственных расходов США.

Также в рамках программы по изучению летучих мышей и их заболеваний в Западной Азии на сайте организации WABNet был опубликован проект, направленный на получение образцов вирусов у живых летучих мышей, скрининг и описание этих коронавирусов, а также на моделирование риска возникновения новых заболеваний. WABNet при этом получает финансирование от EcoHealth Alliance – подрядчика Пентагона.

Минобороны России ранее в четверг заявило, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, по словам представителя МО России Игоря Конашенкова, США на территории Украины вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами.