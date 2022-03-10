Лавров напомнил Киеву об обещании дать конкретный ответ на предложения России

Борец с фейками в соцсетях: Кадры из Косова выдают за свежие снимки с Украины

«Создатели фейков порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Молодая республика» ДНР Кирилл Макаров. Ранее он с коллегами запустили сетевой тренд, посвященный борьбе с фейками о российской спецоперации по защите Донбасса.

«В тот же день, когда президент объявил о начале спецоперации на Украине, все руководство нашей организации, в том числе и я, заметили, как в Сети возникло огромное количество фейков, началось огромное информационное давление. Мы столкнулись с огромным потоком угроз и оскорблений в адрес жителей Донбасса и россиян. Создатели фейков одновременно максимально старались дискредитировать и российскую, и нашу республиканскую армию», – сказал лидер движения «Молодая республика», депутат Народного совета ДНР Кирилл Макаров.

«Мы видели откровенное вранье, когда, к примеру, кадры, сделанные когда-то в Косово, выдавались за свежие снимки с Украины. Такое вранье вызывало у нас поначалу недоумение, а затем – и гнев. Мы прекрасно видели: те, кто создавали и пытались распространять эти фейки, порой даже не владели ситуацией по Украине и по России. Сразу было видно, что люди работают из-за рубежа. Это нас особенно возмущало!», – сообщил Макаров.

«В ответ мы решили принять участие в тренде #РазоблачителиФейков. Ребята, в том числе простые школьники, включились в эту акцию, поскольку мы считаем нужным донести до людей максимально правдивую информацию. Наши ребята опубликовали уже более 100 постов по этому поводу, они тем самым лично включились в историю. Мы живем в Донбассе и понимаем: каждый из нас знает по себе, что значит, когда мины и снаряды летают над головой. При этом мы понимаем, что информационный фронт – одно из важнейших направлений конфликта. И на этом фронте все наши ребята хотели быть полезными. К нашему тренду постепенно подключается все больше и активных блогеров, и обычных рядовых пользователей», – рассказал Макаров.

«У нас есть связь с военкорами, которые находятся близ боевых позиций. Они оперативно передавали нам свои данные, в том числе и военные, которые находились рядом с ними. Кстати, очень быстро наши активисты заметили, что наше движение попытались пресечь администраторы сети Instagram. Похоже, правда была им неугодна», – отметил лидер движения.

Макаров напомнил, что многие блогеры ДНР и раньше сталкивались с запретами, которые вводили администрации социальных сетей, – не только Instagram, но и Facebook, Twitter. «Уже много раз наши акции блокировались, наши аккаунты сносились, – напомнил Макаров. – Поэтому мы рады, что Facebook перестал работать в России. В последнее время эту сеть можно было назвать информационной помойкой».

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По мнению собеседника, деятельность «разоблачителей» оказалась важна особенно сейчас – на фоне широкого резонанса вокруг событий на Украине. «Среди наших активистов возникло мнение, что пора формировать кибер-корпус, что-то вроде кибер-полиции, который будет в дальнейшем профессионально разоблачать фейки, ведь их производство приобретает чуть ли не мировой, стихийный характер», – пояснил лидер движения.

«Нам ясно: для большинства тех, кто готовит фейки, главное – навести ужас, заставить наших людей сомневаться в правильности действий России, изменить политические взгляды. Поэтому наши разоблачения, наша работа несет в себе здравую, благородную миссию. Мы помогаем успокоить людей, избавить их от ужаса, который им пытаются внушить. Мы хотим, чтобы правда восторжествовала», – заключил Макаров.

Ранее активисты из общественной организации «Молодая республика» в Донецкой народной республике запустили движение #РазоблачителиФейков. Его цель – вести борьбу с недостоверной и провокационной информацией о специальной операции по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Организация насчитывает около девяти тысяч активистов. К их движению присоединяются все больше блогеров.

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