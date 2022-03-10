В столице Литвы появился называющий Минск «оккупированным» дорожный знак

В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск

В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники.

«С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть.

«С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.