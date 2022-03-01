В ОП заявили о создании международного трибунала по украинским националистам

Создан международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, политолог Максим Григорьев.

По его словам, на протяжении 8 лет, пока на Украине шла гражданская война, Общественная палата РФ вела мониторинг ситуации, протоколировала, фиксировала нарушения Минских соглашений, украинские военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, в том числе, выезжая на территорию Донбасса, беседуя с людьми, которые стали непосредственными жертвами.

«Мы однозначно фиксируем, что украинские власти, украинские вооруженные силы, служба безопасности Украины массово использовала пытки. Что касается военных преступлений, а именно обстрелов населения Донбасса, – эту ситуацию вы знаете, кстати, эти обстрелы продолжаются прямо сейчас. Согласно международному гуманитарному праву, это является военными преступлениями. Киевский режим максимально далек от демократического: репрессии против инакомыслящих, преследования журналистов, в том числе убийства журналистов, политические убийства, наступление на свободу слова, православную церковь. Весь набор нарушений прав человека демонстрировал киевский режим», – приводятся слова Григорьева в Telegram-канале Общественной палаты.

Политик отметил, что все западные страны – члены ОБСЕ — об этом знали, но никаких заявлений на эту тему не было.

«Подразделения неонацистов, которые уничтожают людей на Донбассе, уничтожают политических противников – полный аналог тому, что мы видели в свое время в Латинской Америке. Даже в том случае, если украинские суды фиксируют факт убийства, то виновных выпускают – никакой ответственности они несут», – подчеркнули в ОП.

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«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отметил Григорьев.