|
|
Газпром поставит в Германию максимальные дополнительные объемы газа
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Газопровод «Ямал-Европа» несколько дней включается в режим прокачки российского газа с Востока на Запад, в остальное время работает в реверсном режиме – поставки идут из Германии в Польшу.
В ночь с пятницы на субботу Газпром бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье – 45%, с воскресенья на понедельник –10%, с понедельника на вторник – 29%.
В ночь со вторника на среду бронь составляет уже 61%. Об этом свидетельствуют свежие данные внутридневного аукциона на платформе GSA Platform. Мощности по прокачке 2,3 млн куб. м в час заказаны с 22:00 мск до 08:00 2 марта. Таким образом, до утра в Германию может быть направлено дополнительно 23 млн куб. м газа, передает «Интерфакс».
Причина увеличения поставок, скорее всего, в перемене погоды. Сейчас в Европе по ночам температура регулярно опускается ниже нуля. До конца недели в регионе прогнозируется штиль, что снизит выработку ветряных электростанций.
Ранее цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до более 23%, теперь они превышают 1400 долларов за тысячу кубометров.
Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли
|
|
«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, а также других критически важных товаров, включая, к примеру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.
«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу неприемлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть получают рубли. Это правильный подход», – считает депутат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.
«Естественно, нужно конфисковать и всю западную собственность на нашей территории. Кроме того, заставить бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил Делягин.
Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, которая и так давно была недооценена. Запад поступательно наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укреплять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод валюты из российской экономики.
Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Северный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит по нему прервется – об этом уже можно говорить с вероятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят передать новому законному правительству Украины, которое будет сформировано без сфальсифицированных выборов и без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.
По мнению экономистка, без украинского транзита в Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится социальное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем добиться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.
Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.
В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
|
|
«Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.
«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.
«У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.
Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.
Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв
|
|
В украинском городе Харьков произошел сильный взрыв, на этом месте планировался сбор украинского националистического батальона «Азов», сообщают Telegram-каналы.
«Мощный взрыв на месте сбора нацистов «Азова» в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из «Азова», – сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На видео зафиксировано, как рядом со зданием в центре города попадает предмет, похожий на ракету, и происходит мощный взрыв.
На других роликах зафиксированы последствия разрушений: частично поврежден киоск, по всей площади разбросаны части постройки и мусор.
Ранее в соцсетях распространилось видео удара по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского. Источник РИА «Новости» в Минобороны России отмечал, что информация о том, что выстрел якобы был произведен российскими военными, не соответствует действительности.
Характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это заметно, пояснял он.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВС Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», – говорил собеседник.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Премьер Испании назвал условие отмены санкций ЕС против России
|
|
Новые санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ «не уйдет» с Украины, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.
«Все эти санкции <…> будут длиться столько, сколько будет необходимо, пока [президент России Владимир] Путин не покинет Украину», – приводит утверждение Санчеса ТАСС.
«Ошибка, которую совершил Путин – это думать, что ЕС не будет тверд и един в ответе. Возможно, мы примем больше санкций», – добавил Санчес.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии договорились о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
-
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.
«Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора.
Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.
«На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.
Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.
«США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.
«Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.
Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.
До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
|
|
Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
«Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины»
|
|
Патриотический проект «Комитет по защите национальных интересов» открыл перечень «предателей Родины», в список занесены лица, которые, по мнению организации, выступают «против процветания и безопасности» России.
«Мы, патриотические силы России, считаем, что сегодня как никогда нам важно быть сплоченными вокруг общих вызовов и угроз. Тем не менее, мы замечаем активность некоторых лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины. Эти предатели в своей риторике доходят до прямых заявлений о поддержке антироссийских санкций и политического давления на нашу Родину, а также о готовности воевать против нее в интересах других стран», – говорится в описании на сайте проекта.
Отмечается, что указанные в списке люди являются предателями, которых «никогда не забудут и не простят», и будет сделано все, чтобы «они ответили за свои поступки».
В списке значатся экс-сотрудник отдела расследований иноагента и запрещенной экстремистской организации ФБК* Георгий Албуров, писатель Дмитрий Глуховский, писатель Дмитрий Быков, журналист Юрий Дудь, политтехнолог Максим Кац, оппозиционные активисты Геннадий и Дмитрий Гудковы, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и другие.
Ранее российские писатели написали обращение, в котором указали, что специальная военная операция, проходящая на Украине и в Донбассе, назревала очень давно.
Родительское сообщество России опубликовало открытое письмо, в котором заявило, что поддерживает курс, избранный президентом страны Владимиром Путиным в эвакуации детей из Донбасса.
Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны России
|
|
В столице Украины нанесены ракетные удары по военным объектам. Один из них пришелся по телевышке.
В городе сейчас звучат сирены, сообщает издание Страна.ua.
Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков, обращаясь к жителям, попросил их требовать от украинских военных немедленно убрать все тяжелое вооружение от домов и из жилых кварталов.
«Обращаемся к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелое вооружение от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил официальный представитель Минобороны.
Подчеркивалось, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
Напомним, несколько часов назад Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
|
|
Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
-
Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
|
|
Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Париж отреагировал на решение Путина об особом режиме сил сдерживания
|
|
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал бесполезным, несоразмерным и ведущим к эскалации решение президента России Владимира Путина об изменении уровня готовности сил сдерживания.
Выступая в эфире телеканала BFM, французский министр выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин «уже озвучивал такую угрозу 24 февраля, когда только началась военная операция». «И эта угроза вновь повторяется. Она бесполезна, непропорциональна и рискует обернуться эскалацией. Она идет вразрез со взятыми на себя Россией в начале 2022 года обязательствами по снижению крупных стратегических рисков», – приводит мнение министра иностранных дел Франции ТАСС.
Ранее Ле Дриан в эфире телеканала «Тэ-эф-1» 24 февраля утверждал, что Россия, начав специальную военную операцию, нарушила международное право. В этом контексте он напомнил, что НАТО является ядерным альянсом, учитывая силы сдерживания США, Франции и Великобритании. Позже, комментируя эти слова, глава французской дипломатии заметил, что это лишь ответ на аналогичные заявления со стороны Москвы.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Днем позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России, что «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства. В Кремле подчеркнули, что приказ верховного главнокомандующего о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.
Ранее глава МИД Франции ответил на вопрос о войне Евросоюза с Россией.
Напомним, Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу назвал главную задачу операции на Украине
|
|
Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.
При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.
«Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.
«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Член Европарламента назвал сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре
|
|
Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении», заявил член Европарламента от Латвии Иварс Иябс.
По его словам, страна вступит в Евросоюз, если Киев успешно проведет необходимые евроатлантические реформы. И только спустя 3-5 лет Украина сможет стать членом Евросоюза, передает издание BaltNews.
Он отметил, что Украине сейчас будет достаточно будет статуса претендента на вступление, чтобы поддержать ее в защите от «российской агрессии».
Сегодня же Европарламент принял резолюцию с «слегка разбавленным» статусом Украины как кандидата в ЕС, так как пока ее успехи в реформах не очень удовлетворительные, добавил Иябс.
Ранее Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах
Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.
«В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД