Объявлены лауреаты премии президента среди молодых ученых

Премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2021 год присудили Александре Дубровиной за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений, сообщил замглавы управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

«Лауреатом стала Александра Дубровина, старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН – за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений», – цитирует Секиринского ТАСС.

Также премии получили Арсений Кубряков из Федерального исследовательского центра «Морской гидрофизический институт РАН» – за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем. И Леонид Скрипников (Петербургский институт ядерной физики имени Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») – за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.

По словам председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию Никиты Марченкова, от соискателей было получено несколько сотен заявок. Работы принимались по девяти направлениям науки: математика и информатика, физика и астрономия, химия, биология, медицина, науки о Земле, гуманитарные, инженерные, а также сельскохозяйственные науки.

«Три лауреата, которых мы сегодня видим, – сильнейшие из этих работ, хотя выбор был объективно не простым. Важно отметить, что широки эти работы не только по научным направлениям, но и географически – и Дальневосточный Федеральный округ, Северо-Западный и Южный, что показывает широту развития науки в стране», – сказал Марченков.

Он добавил, что подаваемые на премию исследования все больше носят междисциплинарный характер. Например, работа Дубровиной по сельскому хозяйству находится на стыке биологических и сельскохозяйственных наук, при этом используются самые современные подходы в области генетики, чтобы получать новые виды растений. А, например, работа Кубрякова по мониторингу морской среды находится на стыке математики, информатики, использования спутниковых систем.

«Также важно сказать, что было большое число заявок, у которых есть прикладной характер, у которых есть очевидный потенциал внедрения в практику. Но были заявки и фундаментальные. Как у Скрипникова - это глубокая фундаментальная работа, <...> что во многом создает отдельное направление в этой области физики, в расширении стандартной модели. <...> И это очень важно, потому что фундаментальная наука создает задел для разработок, которые будут появляться в будущем», – добавил Марченков.

Работы Дубровиной позволят создавать новые, устойчивые к разным климатическим поясам сорта растений, сказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Это работа хотя и шла по разделу сельскохозяйственных наук, тем не менее, это работа в области современной биологии. <...> Получен очень интересный результат, за этим результатом заведомо будущее, потому что вопрос регуляции работы генов растений очень важен с точки зрения создания новых сортов, с точки зрения создания растений, которые будут более устойчивыми, которые можно будет более эффективно производить и использовать в различных климатических поясах», – уточнил Сергеев.

По его словам, автору удалось разработать несколько интересных методов, чтобы регулировать свойства растений. Так, идет много разговоров, о редактировании генома, о ГМО, и исследования в этих направлениях уже имеют прямые приложения, в том числе в сельскохозяйственной продукции во всем мире. Поэтому важным является разработка подходов, которые позволяют регулировать свойства растений, живых существ без вторжения в геном.

«Когда можно применять различные технологии экзогенного поведения РНК, чтобы замолкали какие-то гены, которые соответствуют производству тех или иных белков, соответствуют проявлению тех или иных свойств растений. Это было сделано в цикле работ Дубровиной, и идея была реализована в многочисленных экспериментах. Было показано, что при определенном нанесении на растение растворов, которые содержат фрагменты интерферирующих РНК, удавалось заглушить экспрессию определенных генов», – пояснил глава РАН.

По словам Сергеева, второй лауреат, Арсений Кубряков из Севастополя, в своей работе на основе новых методов мониторинга моря, морских поверхностей, течений, различной динамики примесей смог повысить в целом понимание того, каким образом происходят эти динамические процессы в море, океане, особенно в условиях изменения климата.

«Здесь были использованы методы космического мониторинга, современные методы дистанционного мониторинга с помощью беспилотных средств, здесь были подключены самые современные математические модели – и все это позволило существенным образом продвинуть наше понимание динамики моря, динамики океана», – сказал Сергеев.

Президент РАН пояснил, что это важно по ряду причин. Например, для эффективного предсказания сложных процессов, таких как разливы нефтепродуктов и их распространение в морских акваториях. Другой важный аспект работы, по словам Сергеева, - влияние динамических процессов на морские экосистемы. Так, роль морских экосистем в последнее время, по данным главы РАН, растет, появляется понимание, что это не только рыболовство, но и декарбонизация, так как морская поверхность депонирует углекислый газ даже эффективнее, чем зеленые насаждения.

«Поэтому необходимо переосмыслить, каким образом мы можем использовать наши большие морские акватории, чтобы правильным образом определить, оценить, рассчитать влияние их на процесс декарбонизации. Особенно это важно для наших Арктических, северных морей – и у Кубрякова работа касается не только Черного моря, но и Карского, Баренцева морей. Важно, что эти новые идеи – влияния на морскую биоту, связь течений, динамики моря, на то, что произойдет с морской биотой – это как раз то, что получило высокую оценку при присуждении премии», – пояснил глава академии.

Третий лауреат, Леонид Скрипников, по словам Сергеева, – блестящий молодой физик-теоретик, «речь идет фактически о новых работах в области фундаментальной физики частиц, физики полей». Глава РАН пояснил, что когда физики изучают глубинное устройство матери, для понимания таких процессов создаются модели, и одна из общепринятых – Стандартная модель. И дальнейшее развитие науки связано, в том числе, и с поиском нарушений Стандартной модели – базовых принципов, которые туда заложены.

Для этого можно строить установки класса «мегасайенс», создавать мощные ускорители и так далее. Однако Скрипников пошел по другому пути. Он использовал свойства очень тяжелых атомов и молекул тяжелых атомов. По словам президента РАН, дело в том, что в таких молекулах и вблизи таких ядер поля являются очень сильными, потому что там очень много положительного заряда. Потому если электроны, которые двигаются в этих молекулах, обладают каким-то необычными свойствами, то ввиду того, что поле очень сильное, эти свойства можно увидеть с помощью современных методов наблюдения.

«Но для этого надо уметь рассчитывать структуру электронных оболочек в тяжелых ядрах и тяжелых молекулах – здесь Леонид продемонстрировал мастерство, у него очень много оригинальных работ, в которых он – единственный автор. И по этим вопросам, которые он изучает и дает свои предсказания, проводятся эксперименты, в том числе за рубежом на крупных установках – и в США, и в Германии. И это говорит о том, что это позиция лидера в теоретической физике», – добавил Сергеев.

Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.