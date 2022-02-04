RT рассказал о жизни «столицы» российского майнинга

Столицей майнинга в России считается Иркутск из-за низкой стоимости электрической энергии, многие жители региона начали заниматься этой деятельностью из-за низких доходов.

Стоимость оборудования для добычи биткоина – асиков – расходится от нескольких десятков тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает RT.

Майнинговые фермы могут начать приносить доход уже через год, рассказал житель Иркутска Алексей Котляревский. По его словам, в случае запрета майнинга будут страдать прежде всего обычные люди.

«У меня было двоякое мнение по поводу этого запрета. Если расценивать со стороны предпринимателя, то меня бы устроила, скажем, легализация этого направления. Если же смотреть с точки зрения обычного человека, который так зарабатывает, естественно, мне не понравилась бы эта новость. Для очень многих людей майнинг стал дополнительным заработком, а для кого-то это, может быть, и основной заработок», – сказал он.

По его словам, с приходом майнинга в регионе стало меньше безработных, и многие из них не против платить налоги с этого дохода, они готовы легализоваться.

Между тем гендиректор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко заявил, что в организации не выступают против майнинга, но против того, чтобы создавался риск утраты жилья для самих майнеров и для их соседей.

«На сегодня выявлено 1213 домохозяйств, где нелегально ведется майнинг в Иркутской области. Это почти 10% от всех индивидуальных домохозяйств в Иркутской области», – поделился он.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу.

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин России также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.