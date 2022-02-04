Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке

Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде

Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова.

Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает.

«Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница.

Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть.

На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа

«Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте.